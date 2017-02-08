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Arapgir’de Hayırseverler Tarafından 12 Derslik İmam Hatip Ortaokulu Yaptırılacak

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Arapgir’de Hayırseverler Tarafından 12 Derslik İmam Hatip Ortaokulu Yaptırılacak
Malatya'nın Arapgir İlçesinde hayırsever vatandaşlar tarafından 12 derslik İmam Hatip Ortaokulu yaptırılacak.

Malatya'nın Arapgir İlçesinde hayırsever vatandaşlar tarafından 12 derslik İmam Hatip Ortaokulu yaptırılacak.

Arapgirli hayırseverler Gönül Durudoğan, Tayfur Kutlay ve Ali Tayfun Kutlay tarafından Arapgir'e yapılacak olan İmam Hatip Ortaokulu için bu gün Malatya Valisi Mustafa Toprak Başkanlığında düzenlenen törenle protokol imzalandı.

İmza törenine, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Apargir İlçe Kaymakamı Salih Sak, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgirli hayırseverler Gönül Durudoğan, Tayfur Kutlay ve Ali Tayfun Kutlay katıldı.

Tören sırasında konuşan Malatya Valisi Mustafa Toprak, "Bugün ilimiz eğitim açısından yeni kazanımlar elde etti. "Eğitime yüzde 100 Destek Kampanyası" çerçevesinde Arapgirli hayırsever hemşerilerimiz Gönül Durudoğan, Tayfur Kutlay ve Ali Tayfun Kutlay tarafından 12 derslikli bir İmam Hatip Ortaokulu yaptırılarak, Milli Eğitim Müdürlüğümüze devredilecektir. Tüm Malatyamıza hayırlı olsun. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Arapgir’de Hayırseverler Tarafından 12 Derslik İmam Hatip Ortaokulu Yaptırılacak

Arapgir’de Hayırseverler Tarafından 12 Derslik İmam Hatip Ortaokulu Yaptırılacak

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