Arapların önderlerine 'Samsun'a gel' mesajı

Suudi Arabistan’ın kanaat önderlerinden oluşan heyetin ziyaretinde konuşan Samsun TSO Başkanı Murzioğlu, "Karadeniz Bölgesi’nin incisi kentimiz, gerek turizm gerekse yatırım imkanları potansiyeliyle Arap turistler için önemli bir merkez" dedi

Suudi Arabistan'ın Riyad ve El-Kasım kentlerinin kanaat önderlerinden Milli Eğitim Bakanı Yöneticilerinden Dr. Aziz Abdulmohsin, Eğitim Geliştirme Direktörü Dr. Al Aiyed, Yatırımcı Abdulmajeed Saleh, Hakim Sulaiman Nasser, Yatırımcı Mohammad Rashed, Suudi Elektrik Şirketi Müdür Yardımcısı Moayyed İssa, Yatırım Danışmanı Amer Mohammed, Yöneticiler Abdulmajeed Sulaiman ve Raffea İssa, Türk Hava Yolları Riyad Müdürlüğü Pazarlama Şefi Abdullah Okutan ile birlikte Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Batı Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Temel Uslu’nun da bulunduğu ziyarette Başkan Murzioğlu, Suudi heyete kentin öne çıkan sektörleri, ekonomik yapısı ve iş birliği imkanları hakkında bilgi verdi.

'YATIRIMLARA KAPIMIZ AÇIK'

Samsun’u, bölgenin incisi olarak tanıtan Başkan Murzioğlu, "Karadeniz çanağının en büyük kenti Samsun, dört ulaşım aksına sahip Türkiye’nin üç şehrinden bir tanesi. Samsun otomotiv yan sanayinden tekstile, metalden mobilyaya, bol ürün çeşidinin üretildiği bir şehir. Kentimiz ayrıca, konumu itibariyle de lojistik anlamda çok önem arz ediyor. Aynı zamanda Samsun, Türkiye’nin sağlık yatırımları anlamında önemli bir merkez olması nedeniyle ‘sağlık turizmi’ açısından da ciddi bir potansiyele sahiptir. Başta Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika ülkelerinden olmak üzere tedavi amaçlı olarak kentimizde pek çok misafir ağırlıyoruz. Bunların yanında, kentimizin turizm altyapısı da gelişmiş durumdadır. Kentimiz, lüks ve temiz otelleri, restoranları, kafeleri ile şehrimizde önemli turizm hizmetlerine ekonomik fiyatlarla kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Samsun’u lezzetli yemekleri, doğal güzellikleri, temiz havası ve eşsiz güzellikleri ile sizlere sunmak istiyoruz. Yatırımlarınıza her zaman kapımız açık. Bu konuda sizlere destek olmaya hazırız” dedi.

TURİZM POTANSİYELİ

HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR

Samsun’un turizm olanakları ve potansiyeliyle Arap turistler için velinimet olduğunu belirten Başkan Murzioğlu, "Şehrimiz, sahip olduğu doğal turizm alanları, yaylaları, sahilleri, termal tesisleri, gölleri ve şelaleleri ile muhakkak görülmesi gereken kentlerden biri konumunda. İlimizde geniş yatırım alanları mümkündür. Samsun, benzer örnekleri Dubai de, Cidde de olduğu gibi deniz kullanımı açısından özellikle marina anlamında yatırıma bir müsait kent. Artık, Türk Ticaret Kanunu’na göre yabancıların ülkemizde mülk edinme ve yatırım yapabilme kolaylıkları var. Umarım bu ziyaretler, işbirliğimiz adına önemli kapılar açar" diye konuştu.

Samsun’u çok beğendiklerini belirten Suudi Arabistan heyeti, işbirliğini geliştirmek adına çaba göstereceklerini söyledi. Başkan Murzioğlu, daha sonra Suudi heyete anı takdiminde bulundu.