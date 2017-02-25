Aras Elektrik’ten Whatsapp Çözüm Hattı

Müşteri memnuniyetini ilke edinen Aras Elektrik yeni bir hizmet daha başlattı.

Müşteri memnuniyetini ilke edinen Aras Elektrik yeni bir hizmet daha başlattı. ARAS Elektrik müşterilerinin sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla Whatsapp Çözüm Hattı oluşturdu.

Kuruma bağlı 7 ilde bulunan toplam 52 müşteri hizmetleri merkezi aracılığı ile müşterilerine yüz yüze iletişim desteği verdiklerini ifade eden Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Kurumsal İletişim Kalite ve İnsan Kaynakları Koordinatörü Nilüfer Orkan Kılıç, şirket olarak erişebilirliğe inandıklarını belirtti.

7 GÜN 24 SAAT MÜŞTERİ DESTEĞİ

ARAS müşterilerinin sorunları için 7 gün 24 saat ulaşabilecekler sistem sayesinde müşteri memnuniyetinde önemli ilerleme kat edileceğini vurgulayan Nilüfer Orkan Kılıç, "Müşteri geri bildirimlerinin, bizi daha iyiye yönelteceğine inancımız yüksek. Bu nedenle müşterilerimizin bize ulaşımını daha da arttıracağına inandığımız bir hizmet kanalını daha devreye aldık. Tüketicilerimiz Whatsapp Çözüm Hattı numaramız olan 0530 107 0 186'numaradan bize 7 gün 24 saat ulaşabilecekler ve dilek, talep, öneri ve şikâyetlerine anında çözüm bulabilecekler. Whatsapp Çözüm Hattı ile birlikte tüketicilerimiz 9 ayrı alternatif kanaldan müşteri iletişim yetkililerimize ulaşabiliyor. Ayrıca 7 ilimizde bulunan toplam 52 müşteri hizmetleri merkezlerimiz aracılığı ile müşterilerimize yüz yüze iletişim desteği de veriyoruz." dedi.

WHATSAPP ÇÖZÜM HATTI İLE HIZLI ÇÖZÜM

Whatsapp Çözüm Hattı'nın elektrik arızalarına daha etkin ve kısa sürede müdahale edilmesi için müştrileri ile hızlı bir iletişim sağlayacağına dikkat çeken Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş ise sistemin elektrik abonelerine getireceği hizmetin niteliğine dikkat çekerek, "Hizmete alınan bu uygulama ile elektrik arızalarına daha etkin ve kısa sürede müdahale edilmesini sağlanacak. Kolay kullanımı sayesinde müşterilerilerimiz tarafından çabuk benimsenecek olan -Whatsapp Çözüm Hattı- hizmet standartlarını interaktif boyuta taşıyan yeni bir dijital hizmet platformu. Sektörel olarak birçok "ilk'e imza attığımız gibi, Aras Elektriğin müşteri hizmetleri çalışmalarını iletişim ağının bulunduğu her mecraya taşıyarak müşterilerimizin anında muhatap bulmasını sağlayacağız" diye konuştu.

BİLGİ VE KONUM ANINDA ELİMİZDE

Fikret Akbaş sistem hakkında ise şunları söyledi: "Toplu bilgi paylaşımı ve konum paylaşımı sayesinde arızanın yerinin ve türünün daha hızlı tespit edilmesi ile beraber fotoğraf ya da video destekli arıza tespitini kolaylaştıracağı gibi kaçak elektrik bildirimini de hızlandıracaktır.Arızanın tespitine göre hareket edilmesi kolaylığını beraberinde getiren Whatsapp Çözüm Hattı; mülki amirlikler, muhtarlar, sağlık ocakları, gar ve havaalanları için deoluşturulacak gruplar aracılığı ile bilgilendirme mesajlarının gönderilmesi gibi interaktif hizmet verebilecek."