  • BIST 76.699
  • Altın 129,026
  • Dolar 3,5229
  • Euro 3,6842
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 9 °C
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Aras Özbiliz: "Hocadan Şans Bekliyorum"

» »
Aras Özbiliz: "Hocadan Şans Bekliyorum"
Beşiktaş'ın Boluspor'u 2-0 mağlup ettiği kupa maçı sonrası, siyah-beyazlı futbolcu Aras Özbiliz, "Taraftarlar benden formayı kapmamı bekliyor. Ben de...

Beşiktaş'ın Boluspor'u 2-0 mağlup ettiği kupa maçı sonrası, siyah-beyazlı futbolcu Aras Özbiliz, "Taraftarlar benden formayı kapmamı bekliyor. Ben de hocadan şans bekliyorum" dedi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta karşılaşmasında sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası siyah-beyazlı oyuncu Aras Özbiliz basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Sakatlığının ardından forma şansı bulan Aras Özbiliz, "Yılı iyi bir şekilde kapattığım için sevinçliyim. Taraftarlar benden formayı kapmamı bekliyor. Bunun bilincindeyim. Ben de hocadan şans bekliyorum. Elimden geleni yapıyorum, herkesin bir şansı var diye düşünüyorum. Elbette o şans bir gün gelecek. Şans gelince formayı kapacağım" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ziraat Türkiye Kupası27 Aralık 2016 Salı 20:08
  • Rize Ligde Bulamadığını, Kupada Buldu27 Aralık 2016 Salı 20:03
  • Ziraat Türkiye Kupası27 Aralık 2016 Salı 19:43
  • Bilal Kısa 3 Ay Sahalardan Uzak Kalacak27 Aralık 2016 Salı 19:38
  • Canik Belediyespor’un Hedefi Play-off27 Aralık 2016 Salı 18:28
  • Bursaspor’da Moraller Bozuk27 Aralık 2016 Salı 17:53
  • Ziraat Türkiye Kupası27 Aralık 2016 Salı 17:38
  • Başkan Çavuşoğlu, Hakem Özkahya’yı Eleştirdi27 Aralık 2016 Salı 17:13
  • Osmanlıspor Kupa Hazırlıklarına Başladı27 Aralık 2016 Salı 17:03
  • Fahri Tatan Sakaryaspor’da27 Aralık 2016 Salı 17:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti