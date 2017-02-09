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Arazisini vermeyene 'dava' kapıda

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Arazisini vermeyene 'dava' kapıda
Yeni Tokat Havalimanı projesinde ilk etabın tamamlanmasının ardından 'kamulaştırmaya rıza göstermeyenlerle' mahkeme sürecinin başlatılacağı öğrenildi

Tokat’a yapılması planlanan yeni Havalimanı için başlatılan kamulaştırma çalışmalarının birinci etabının tamamlandığı, kamulaştırmaya rıza göstermeyen arazi sahipleri ile mahkeme sürecinin başlatılacağı öğrenildi.

ATANAN MÜDÜRE VEDA
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Tokat Havalimanı Müdürlüğü görevini yürütmekte iken, Malatya Havalimanı Müdürlüğü görevine tayin olan Yücel Besim Aladağ onuruna veda yemeği verildi. Yemekte Tokat Havalimanı çalışanları ile bir araya gelen Aladağ, yaklaşık 15 ay görev yaptığı Tokat’tan güzel anılarla ayrılacağını söyledi. Ayrıca Tokat’a atanan Kastamonu Havalimanı Müdürü Mustafa Konca’nın ise kısa bir süre sonra görevine başlayacağı bildirildi.

2019 YILINDA BİTECEK
Öte yandan Tokat’a yapılması planlanan yeni havalimanında kamulaştırma işlemlerinin birinci etabının tamamlandığı, kamulaştırmaya rıza göstermeyenlerle mahkeme sürecinin başlatılacağı öğrenildi. DHİM Genel Müdürlüğü tarafından mahkemeye intikal ettirilen dosyalar üzerinden gelir tespiti yapılarak arazi sahiplerine ödeme yapılacağı kaydedildi. Havalimanı yapılacak olan yerde kamu yararı kararı alındığı için kamulaştırma işlemlerinde aksama yaşanmayacağı belirtildi. Yeni Tokat Havalimanında projelendirme çalışmalarının yapıldığı, yatırımla ilgili bir engel olmadığı, bu yıl inşaat çalışmaları başladığı takdirde 2019 yılına bitirilebileceği öğrenildi.

Taner YEŞİLSU / TOKAT

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