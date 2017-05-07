'Arda Boyları' gösterisi Hattuşa'da sahneledi

Hitit medeniyetinde baharın gelişini sembolize eden 'Purulliya Bayramı' etkinlikleri çerçevesinde SAMDOB'un hazırladığı 'Arda Boyları' dans gösterisi, Çorum'un tarihi kenti Hattuşa'da sahnelendi

Dünyanın en eski medeniyetleri arasında yer alan Hititler'de baharın gelişini sembolize eden 'Purulliya Bayramı' etkinlikleri çerçevesinde Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin (SAMDOB), prömiyerini geçen yıl yaptığı 'Arda Boyları' dans gösterisi sahnelendi. 'Arda Boyları' türküsünün hikayesini ve müziğini modern dansla harmanlandığı gösteride, birbirine aşık Halime ve Recep'in hikayesi anlatıldı.

KATILIM YOĞUN OLDU

"Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar", "Çalın davulları", "Dere geliyor dere" gibi sevilen türkülerin, çok sesli müzik ve halk müziği senteziyle buluştuğu Arda Boyları'nda bağlama, darbuka, asma davul gibi yerel sazlar ve halk oyunu motifleri de kullanıldı. Yağışlı havaya rağmen Hitit Surları önünde sahnelenen gösteriye halkın ilgisi de yoğun oldu. Sahnelendiği günden bu yana büyük ilgi gören gösteri, alanı dolduran seyircilerin ayakta alkışlarıyla son buldu.

SANATSEVER BİR ŞEHİRİZ

Çorum’un turizm potansiyelini ve Hattuşa gibi önemli bir değere sahip Boğazkale’nin geçmişteki geleneklerini ortaya çıkarmak adına güzel bir sanatsal faaliyet yapıldığını dile getiren Uslu, "Yağışa rağmen programa gösterilen ilgi Çorum olarak ne kadar sanatsever olduğumuzu ortaya çıkarıyor. Sanatımızı, sanat severliğimizi ortaya koydukça Çorum’un tanıtımına daha çok katkıda bulunacağız" dedi.