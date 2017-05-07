Arda Boyları Hattuşa’da Sahnelendi

Dünyanı'nın en eski medeniyetleri arasında yer alan Hititler'de baharın gelişini sembolize eden "Purulliya Bayramı" etkinlikleri çerçevesinde Samsun Devlet...

Dünyanı'nın en eski medeniyetleri arasında yer alan Hititler'de baharın gelişini sembolize eden "Purulliya Bayramı" etkinlikleri çerçevesinde Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB), prömiyerini geçen yıl yaptığı "Arda Boyları" dans gösterisi sahnelendi.

"Arda Boyları" türküsünün hikayesini ve müziğini modern dansla harmanlandığı gösteride, birbirine aşık Halime ve Recep'in hikayesi anlatıldı. "Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar", "Çalın davulları", "Dere geliyor dere" gibi sevilen türkülerin, çok sesli müzik ve halk müziği senteziyle buluştuğu Arda Boyları'nda bağlama, darbuka, asma davul gibi yerel sazlar ve halk oyunu motifleri de kullanıldı. Yağışlı havaya rağmen Hitit Surları önünde sahnelenen gösteriye halkın ilgisi de yoğun oldu.

Sahnelendiği günden bu yana büyük ilgi gören gösteri, alanı dolduran seyircilerin ayakta alkışlarıyla son buldu.

Gösteri sonrası bir açıklama yapan AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, gülün dalında olduğu gibi, tarihi eserlerinde yerinde güzel olduğunu belirterek, Ankara'daki Anadolu Medeniyetler Müzesi'ndeki Hitit medeniyetine ait eserler ve Sıhhiye Meydanı'nın Hitit Anıtı'nın Çorum'a taşınması için çalışma yapacaklarını açıkladı.

Çorum'un turizm potansiyelini ve Hattuşa gibi önemli bir değere sahip Boğazkale'nin geçmişteki geleneklerini ortaya çıkarmak adına güzel bir sanatsal faaliyet yapıldığını dile getiren milletvekili Salim uslu, "Yağışa rağmen programa gösterilen ilgi Çorum olarak ne kadar sanatsever olduğumuzu ortaya çıkarıyor. Sanatımızı, sanat severliğimizi ortaya koydukça Çorum'un tanıtımına daha çok katkıda bulunacağız" dedi.

AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ise, Hattuşa'nın tarih yazdığını ve yazmaya devam edeceğini söyledi. Kültür turizmini önemsediklerinin altını çizen milletvekili Kurt, farkındalığı artırmak adına çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

En çok hoşumuza giden çiğdem aşıydı. 45 yıl geriye gittik. Çoçuklar bunu unutmamalı. Ve sahip çıkmalıyız. Şuanda iki tane Fransız yazar burada. Onlarda hayran kaldılar. Biz sadece Avrupa olarak deniz ve sahilleri biliyorduk. Çorum gerçekten bir Türkiye imiş dediler.

Vali Necmettin Kılıç ise, Çorum'un turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "Çorum'un turizm potansiyelini hep birlikte fark etmekteyiz. Turizm potansiyelinin kullanılması noktasında hemfikirdik. Bu gayretlerde önemli bir aşamayı beraber kaydettik. Çorum'un sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın tanıtılması için dolu dolu bir program hazırlandı. Bundan sonra da güzel çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.