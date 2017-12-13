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Arda Turan, Galatasaray İle Masaya Oturdu İddiası

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Arda Turan, Galatasaray İle Masaya Oturdu İddiası
İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Barcelonalı Arda Turan'ın eski takımı Galatasaray'a geri dönmek için İstanbul'da sarı-kırmızılı takımın başkanı...

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Barcelonalı Arda Turan'ın eski takımı Galatasaray'a geri dönmek için İstanbul'da sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile bir araya geldiğini iddia etti.

İspanyol gazetesi Barcelona'da bu sezon forma giyemeyen ve devre arasında başka bir kulübe transfer olacağına kesin gözüyle bakılan Arda Turan'ın Galatasaray ile temasa geçtiğini manşetlerine taşıdı. Başkan Dursun Özbek ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile İstanbul'da bir araya gelen Arda Turan'ın sarı-kırmızılı kulüple henüz bir anlaşma sağlayamadığı ifade edilirken, yıldız oyuncunun Monaco veya Arsenal'e de gidebileceği haberde yer aldı.

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