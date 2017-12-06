Ardahan Çocuk Atletizmi İle Tanıştı

IAAF Çocuk Atletizmi Projesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı çalışmalarına Ardahan Üniversitesi'nde devam etti.

IAAF Çocuk Atletizmi Projesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı çalışmalarına Ardahan Üniversitesi'nde devam etti. Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nün (BESYO) daveti üzerine gerçekleşen seminer 1-2 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.

Çocuk Atletizmi seminerine Ardahan'da 41 kursiyer katıldı. Seminerde kursiyerlere teori ve uygulama dersleri verilirken, uygulamada Ardahan 23 Şubat İlkokulu'ndan 60 öğrenci yer aldı ve atletizmle tanıştı. Seminer açılışı öncesinde IAAF Çocuk Atletizmi ekibi, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ve Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İli Müdürü Bilent Akar'a bir nezaket ziyareti yaparak projeyle ilgili bilgi verdi, Atletizm Federasyonu'nun hediyelerini takdim etti.

Ayaz: "Proje sadece atletizm hakkında değil"

Seminerin açılışını IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz, projenin sadece atletizme değil, Türk sporunun altyapısına eğitici ve sporcu kazandırdığını, gelecek nesillerin daha sağlıklı yetişmesinde önemli rol oynadığını belitti. Ayaz, projenin sağlıklı bir şekilde yürümesinde desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve yönetimine Türk Sporu adına teşekkür etti.

Seminerin ilk bölümünde, "Y" nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş, Antrenmana Geçişte Fizyolojik Uyum, Çocuk Atletizmi Programı dersleri IAAF Çocuk Atletizmi Eğitim Grubu üyesi Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça tarafından verildi. Uygulama bölümünde ise eğitmenler Fatma Şahinoğlu, Melih Şah Katman ve Bülent Taşdemir kursiyerlere bilgi verdi.

Seminerde uygulamalı dersler yanında IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Türkiye Koordinatörlüğü'nün projeye eklediği dersler de kursiyerlere aktarıldı. Bu bağlamda, Sporda motivasyonun önemi, "Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım" başlığıyla Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Perican Bayar Koruç tarafından bir sunumla anlatıldı. Madde Bağımlılığı konusunda dikkat çekmek üzere programda yer alan "Madde Bağımlılığı ve Çocuklar" dersi ise Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu tarafından verildi.

Sporda ve toplum yaşamında dürüstlük ve centilmenliğin içinde yer aldığı "Fair-Play" konusunu ise Öğretim Görevlisi ve televizyon yorumcusu Haldun Domaç tarafından kursiyerlere iletildi.

Eskimeyen değerler unutulmadı

Gelecek nesillerin sağlıklı ve bilinçli oluşması adına gerçekleşen bu organizasyonda, "Eskimeyen Değerler" de unutulmadı. "Geçmişine Değer Vermeyenler, Geleceğine Yön Veremezler" sloganı doğrultusunda, Türk atletizmi ve Türk sporunun değerleri kursiyerlere tanıtıldı.

Ardahan'da gerçekleşen "Eskimeyen Değerler" töreninde kursiyerlere, Türk Atletizminin efsane ismi İsmail Akçay ile Türk Sporuna değerli hizmetler veren Prof.Dr.Şeref Kılıç, Bilent Akar, Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Çolak ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Atalay tanıtıldı.

Eskimeyen Değerlere ödülleri; Nezir Önal, Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça, Fatma Şahinoğlu ve Haldun Domaç tarafından verildi.

Gerçekleşen törenin ardından, 41 kursiyer kendilerine daha önce sunum konusu olarak verilen projeleri IAAF Çocuk atletizmi projesi eğitmenlerinin önünde anlattı. Başarılı olan kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.