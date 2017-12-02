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Ardahan Esnafından Takımına Moral Yemeği

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Ardahan Esnafından Takımına Moral Yemeği
Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Serhat Ardahan sporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından verilen moral yemeğinde...

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Serhat Ardahan sporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından verilen moral yemeğinde bir araya geldi.

Ardahan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Espender Yılan ve yönetim Kurulu üyeleri Serhat Ardahan Sporlu oyuncularla yemekte buluştu. Serhat Ardahan Spor'un kendi sahasında ağırlayacağı Trabzon ekibi Bahçecik Spor karşılaşması öncesi Ardahanlı esnaflar adına Lezzet-i Kür Restaurant'ta yemek organize eden Ardahan Esnaf Sanatkarlar Odası başkanı Espender Yılan, böyle bir yemekle bizleri Bölgesel Amatör Ligde layıkıyla temsil eden takımımıza destek olmak ve moral vermek istedik dedi.

AESOB Başkanı Yılan " Serhat Ardahan Spor BAL liginde bizleri en iyi şekilde temsil ediyor. Biz Ardahanlı esnaflar olarak takımımızın her zaman yanındayız. Biliyoruz ki Takımımızın 3. Lige çıkması esnafımızın yararına olacaktır. Şehrin ekonomisine canlılık katacağından eminim. Bu anlamda bu takıma Ardahan esnafı olarak sahip çıkmalıyız ve elimizden geldiğince destek olmalıyız. Ardahan'ın tanıtılmasında da önemli bir misyona sahip olan Serhat Ardahan Spor "un her başarısı biz Ardahanlı esnafın başarısı demektir. Profesyonel lige çıkmamız durumunda Ardahan'ımıza gelecek olan taraftar ve ziyaretçilerin artışı Ardahan ekonomisine canlılık katacaktır." Dedi.

Serhat Ardahan Spor yöneticileri ve sporcuları Sezon başından beri ilk kez böyle bir organizasyonun yapıldığına dikkat çekerek , bu tür organizasyonların kendilerine moral ve motivasyon sağladığını ifade ederek , AESOB Başkanı Espender Yılan'a ve yönetimine teşekkür ettiler.

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