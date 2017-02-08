Ardahan Özel İdare Ekiplerinin Karla Mücadelesi

Ardahan'da kardan kapanan yollar Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması ile ulaşıma açıyor.

Ardahan'da kardan kapanan yollar Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması ile ulaşıma açıyor.

Son yılların en sert kışlarından birisini yaşayan Ardahan'da vatandaşlar zor günler yaşıyor. 5 ilçesi, 227 köyü bulunan Ardahan'da soğuk hava ve kar özellikle ulaşımda zaman zaman aksamalara sebep olurken kırsal kesimde yaşayan vatandaşların imdadına ise 24 saat özveriyle çalışan İl Özel İdaresi ekipleri yetişiyor. Ardahan Hanak ilçesi Binbaşak ile Hamaş köyü arasındaki 4 kilometrelik yolu ulaşıma açmaya çalışan ekipler kar yüksekliğinin yer yer 4 metreyi aştığı bölgede zor anlar yaşadı. Karla mücadele çalışmalarını sürdüren Ardahan İl Özel İdare ekipleri, tüm olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız çalışmaya devam ediyor.

Yetkililer, il genelinde 227 köy yolunda kar mücadelesi gerçekleştiğini, kar ve tipi yüzünden kapanan köy yollarını ulaşıma açtıklarını belirtti.

Karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Anıl Aksel, ekiplerin gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Aksel, şuanda herhangi bir sorunun söz konusu olmadığını ve ekiplerin mesai gözetmeden gece gündüz çalıştığını söyleyerek, "Özellikle rakımın yüksek olduğu bölgelerde ulaşıma açılan yollar kar yağışı ve tipi nedeniyle tekrar kapanıyor. İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerimiz şuanda il genelinde kapalı olan köy yollarını açmak gece gündüz demeden çalışıyor. Bunların yanında ayrıca acil durumlarda da ekiplerimiz çok zor şartlar altında müdahale ediyor. Bir hastaya ulaşmak için ekipler saatlerce çalışıp ulaşıyor. Bu tecrübe işidir. Gece gündüz demeden çalışan tüm personelimize teşekkür ediyoruz. İnşallah hiçbir sıkıntı söz konusu olamadan çalışmalarımızı sürdürmeyi temenni ediyoruz" dedi.