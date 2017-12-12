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Ardahan Ve Kocaeli’nde Fetö Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

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Ardahan Ve Kocaeli’nde Fetö Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı
Ardahan ve Kocaeli'nde FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Ardahan ve Kocaeli'nde FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanırken 5'i adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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