Ardahan’da "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü" Etkinlikleri

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yıldönümünde, Ardahan'da "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yıldönümünde, Ardahan'da "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi. Vatandaşlar, yürüyüşün ardından "Demokrasi Nöbeti" tutmaya başladı.

Ardahan Valiliği önünde akşam saatlerinde toplanan vatandaşlar, 300 metrelik dev Türk bayrağı açarak Milli Egemenlik Meydanı'na yürüyüşe geçti. Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlik, Kuran'ı Kerim tilaveti ile devam etti. Etkinliğe Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliklerde konuşan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Peygamber ocağı bildiğimiz, devletimizin göz bebeği ordumuzun içinde sızdırılmış yıllarca yerleştirilmiş haşhaşi dediğimiz kişiler maalesef ordumuzdan gasp ettikleri tanklarla, uçaklarla, silahlarla bu millete saldırdılar. Birliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saldırdılar. Cumhurbaşkanlığına saldırdılar. Ama Kurtuluş savaşında olduğu gibi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde toplanan Türk milleti gibi en zor şartlarda o mücadeleyi nasıl verdiyse insanlarımız doğulusu batılısı, güneylisi kuzeylisi demeden, sağcısı solcusu demeden ellerinde sadece Türk bayrağı ve dillerinde tekbir ile meydanlara koştular. O hainlerin ordumuzdan gasp ettikleri tankları da durdurmasını bildi, uçakları da durdurmasını bildi. Bu milletin birliğini, beraberliğini hiç kimse bu zamana kadar bozamadı ve Allah'ın izni ile bundan sonra da bozamayacak. FETÖ'nün arkasında kim varsa PKK'nın arkasında da DEAŞ'ın arkasında da aynı kişiler olduğu biliyoruz. Ne PKK ne DEAŞ, ne FETÖ bu topraklarda büyüyen mikroplar değildi. 3'ü de özel laboratuvarlarda üretilmiş ve Müslümanların başına, ülkemize bela edilen mikroplar olduğunu biliyoruz. Allah'ın izni ile bu millet Kurtuluş savaşını verdiği gibi bu mikropları da ülkemizden, bölgemizden Allah'ın izni ile temizleyecektir" dedi.

25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz da ordu içinde çıkan hainlerden dolayı kötü olarak anılmak istemediklerini ifade etti.

"Bu nedenle Sizden özür diliyoruz" diyen Kaymaz, "Geçmişte olduğu gibi unutulmayacak günlerden bir günde bugün. Biz kötü günlerde anılmak istemiyoruz. Ben bir askerim. Bu hainlerin yaptıklarından dolayı bu üniformayı giydiklerinden dolayı sizden özür diliyorum. Şunu da unutmayın, her ne kadar üniformanın içinde aslan gibi gözükseler de onlar aslan değildi. Esas aslanlar dün Çanakkale'de, şuan Şenkaya'da dağlarda Hakkari'de canını dişine takmış olarak vatanı gözünü esirgemeden koruyan biz askerleriz. Böyle anılmak istiyoruz. böyle olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Faruk Köksoy da halkın 15 Temmuz'a karşı direnişinin bir destan olduğunu söyledi. Köksoy, "FETÖ terör örgütü, örümcek ağı gibi, bukalemun gibi kendisini saklayarak ve halkımıza ve milletimize ihanet eden bir terör örgütüdür" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftü Vekili Turgut Topaloğlu dua etti. Halk ozanları etkinliklere deyişleriyle eşlik etti.