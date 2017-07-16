  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 24 °C

Ardahan’da "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü" Etkinlikleri

» »
Ardahan’da "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü" Etkinlikleri
Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yıldönümünde, Ardahan'da "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yıldönümünde, Ardahan'da "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi. Vatandaşlar, yürüyüşün ardından "Demokrasi Nöbeti" tutmaya başladı.

Ardahan Valiliği önünde akşam saatlerinde toplanan vatandaşlar, 300 metrelik dev Türk bayrağı açarak Milli Egemenlik Meydanı'na yürüyüşe geçti. Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlik, Kuran'ı Kerim tilaveti ile devam etti. Etkinliğe Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliklerde konuşan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Peygamber ocağı bildiğimiz, devletimizin göz bebeği ordumuzun içinde sızdırılmış yıllarca yerleştirilmiş haşhaşi dediğimiz kişiler maalesef ordumuzdan gasp ettikleri tanklarla, uçaklarla, silahlarla bu millete saldırdılar. Birliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saldırdılar. Cumhurbaşkanlığına saldırdılar. Ama Kurtuluş savaşında olduğu gibi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde toplanan Türk milleti gibi en zor şartlarda o mücadeleyi nasıl verdiyse insanlarımız doğulusu batılısı, güneylisi kuzeylisi demeden, sağcısı solcusu demeden ellerinde sadece Türk bayrağı ve dillerinde tekbir ile meydanlara koştular. O hainlerin ordumuzdan gasp ettikleri tankları da durdurmasını bildi, uçakları da durdurmasını bildi. Bu milletin birliğini, beraberliğini hiç kimse bu zamana kadar bozamadı ve Allah'ın izni ile bundan sonra da bozamayacak. FETÖ'nün arkasında kim varsa PKK'nın arkasında da DEAŞ'ın arkasında da aynı kişiler olduğu biliyoruz. Ne PKK ne DEAŞ, ne FETÖ bu topraklarda büyüyen mikroplar değildi. 3'ü de özel laboratuvarlarda üretilmiş ve Müslümanların başına, ülkemize bela edilen mikroplar olduğunu biliyoruz. Allah'ın izni ile bu millet Kurtuluş savaşını verdiği gibi bu mikropları da ülkemizden, bölgemizden Allah'ın izni ile temizleyecektir" dedi.

25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz da ordu içinde çıkan hainlerden dolayı kötü olarak anılmak istemediklerini ifade etti.

"Bu nedenle Sizden özür diliyoruz" diyen Kaymaz, "Geçmişte olduğu gibi unutulmayacak günlerden bir günde bugün. Biz kötü günlerde anılmak istemiyoruz. Ben bir askerim. Bu hainlerin yaptıklarından dolayı bu üniformayı giydiklerinden dolayı sizden özür diliyorum. Şunu da unutmayın, her ne kadar üniformanın içinde aslan gibi gözükseler de onlar aslan değildi. Esas aslanlar dün Çanakkale'de, şuan Şenkaya'da dağlarda Hakkari'de canını dişine takmış olarak vatanı gözünü esirgemeden koruyan biz askerleriz. Böyle anılmak istiyoruz. böyle olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Faruk Köksoy da halkın 15 Temmuz'a karşı direnişinin bir destan olduğunu söyledi. Köksoy, "FETÖ terör örgütü, örümcek ağı gibi, bukalemun gibi kendisini saklayarak ve halkımıza ve milletimize ihanet eden bir terör örgütüdür" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftü Vekili Turgut Topaloğlu dua etti. Halk ozanları etkinliklere deyişleriyle eşlik etti.

Ardahan’da "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü" Etkinlikleri

Ardahan’da "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü" Etkinlikleri

Ardahan’da "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü" Etkinlikleri

Ardahan’da "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü" Etkinlikleri

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gelin Damat Düğünü Yapıp Nöbete Geldi16 Temmuz 2017 Pazar 02:23
  • Akhisar’da Gelin Ve Damat Düğün Töreninin Ardından Demokrasi Nöbetine Katıldı16 Temmuz 2017 Pazar 02:18
  • Şehit Başsavcı Alper’in Adı Denizli’de Yaşatılacak16 Temmuz 2017 Pazar 02:18
  • Kahraman Şehidin Babası Hasan Hüseyin Halisdemir ‘Milli Birlik Ve Demokrasi’ Nöbetine Katıldı16 Temmuz 2017 Pazar 02:13
  • Düğün Sonrası Demokrasi Nöbetine Katıldılar16 Temmuz 2017 Pazar 02:13
  • Vali Ersin Yazıcı, 15 Temmuz Gecesini Anlattı16 Temmuz 2017 Pazar 02:08
  • Vatan Caddesi’nde Demokrasi Nöbeti Devam Ediyor16 Temmuz 2017 Pazar 02:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Sesli 15 Temmuz Mesajı16 Temmuz 2017 Pazar 02:03
  • Gaziosmanpaşa’daki Demokrasi Nöbeti Havadan Görüntülendi16 Temmuz 2017 Pazar 01:58
  • Batman’da "Demokrasi Milli Birlik Günü" Etkinliğinde Vatandaşlar Alanı Doldurdu16 Temmuz 2017 Pazar 01:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti