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Ardahan’da 9 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

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Ardahan’da 9 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 4, Göle'de 2 ve Posof'ta 3 olmak üzere 9 köye ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, söz konusu kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Kara yollarından buz uyarısı

Yoğun kar yağışının ardından, özellikle gece eksi 14 derecelere kadar düşecek olan hava sıcaklığı buzlanma tehlikesini de beraberinde getiriyor. Karayolları ekipleri kritik bölgelerde buzlanmaya karşı çalışma başlattı ve vatandaşları da buzlanmaya karşı uyardı.

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