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Ardahan’da Eğitime Kar Engeli

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Ardahan’da Eğitime Kar Engeli
Ardahan'da etkili olan kar yağışı sebebiyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı sebebiyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez yaptığı açıklamada, kentte dün etkisini gösteren ve gece saatlerinde şiddetini artıran yoğun kar yağışının devam ettiğini söyledi.

Yapılan değerlendirmelerde, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Ardahan ve ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiğini kaydeden Vali Bilmez, "Ardahan kent merkezi ve ilçelerimizdeki yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda 8 Aralık 2017 tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verdik. Kar yağışı devam ediyor. Ekiplerimiz yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarına devam ediyor. Kent genelinde tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz" dedi.

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