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Ardahan’da Hava Sıcaklığı Eksi 17 Dereceyi Gördü

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Ardahan’da Hava Sıcaklığı Eksi 17 Dereceyi Gördü
Ardahan'da kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 17 derece ölçüldü.

Ardahan'da kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 17 derece ölçüldü. Kentte etkili olan kar yağışı lastikçilerin ise yüzünü güldürdü.

Kar yağışının ardından eksi 17 dereceye kadar düşen soğuk hava yaşamı da olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Araç sahipleri yağan kar sonrası soluğu lastikçide aldı. Kar yağışına en çok sevinen de lastikçiler oldu. Kış lastiği taktırmak için lastikçilere gelen sürücüler uzun kuyruk oluştururken, işini son güne bırakanlar ise yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Lastik ustası Ulaş Lale, "Kar yağışı sonrası büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Sürücülerin kar lastiğini takmadan yola çıkmalarını tavsiye etmiyoruz. Kar lastiği önemli ve kaliteli kar lastiğini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Araç lastiklerini değiştirmek için tamirciye gelen Binali Kaya, "Ardahan'da yaşıyoruz, malum mevsimine göre hava şartlarının kötü olduğu bir memleketteyiz. Şimdi de kar lastiklerimizi taktırıyoruz. Allah nasip ederse bu kışı böyle atlatacağız ama mağdur bir bölgede yaşıyoruz. Örneğin ben Çıldır Sabaholdu köyünde yaşıyorum ve ile 80 kilometre uzaklıkta. Sabah zincir attık geldik. Ama biz soğuk bölgenin sıcak insanlarıyız. Herkes bunu böyle bilsin, biz bu sınırın bekçileriyiz. Hiç kimse zannetmesin ki orada soğukta yaşıyorlar ve vatanıyla milletiyle bağını koparmış insanlar değiliz. Her zaman bizim canımız feda olsun bu vatana. Soğuk da olsa sıcak da olsa biz bu memlekette yaşamaya devam ediyoruz. Edeceğiz de. Güvenlik için de kar mevsimi olduğundan dolayı kar tipi lastiklerimizi takıyoruz. Taşımacılık yapsak da yapmasak da araç sahipleri alışmıştır yani karın mevsimini bilir. Zamanı geldiği zaman kar lastiklerimizi takarız ve yolumuza devam ederiz" dedi.

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