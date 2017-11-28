Ardahan’da Kış Mevsiminde Alınacak Tedbirler Görüşüldü

Ardahan'da kış mevsimi dolayısıyla alınacak olan trafik tedbirleri, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.

Ardahan'da kış mevsimi dolayısıyla alınacak olan trafik tedbirleri, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Bilmez, kış mevsimi dolayısıyla bölgede kar yağışı ve buzlanmaların başladığını, bölge halkının kışa hazırlıklı olduğunu fakat sorumluluk taşıyan kamu kurumlarının gerekli tedbirleri önceden alacağını söyledi.

Kış mevsimi boyunca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamanın en önemli görevlerden biri olduğunu aktaran Vali Bilmez, trafiğe kapanan yolların gerek tabela ve levha, gerekse yol kontrol ekiplerince vatandaşlara duyurulması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması konusunda talimatlar verdi.

Vali Bilmez ayrıca, olası yol kapanmalarında üzerine sorumluluk düşen ilgili kurumların koordinasyon içerisinde hareket etmelerini ve vatandaşlara her türlü kolaylığın sağlanmasını istedi.

Toplantıda ayrıca, Trafik Şube Müdürlüğü tarafından alınacak olan tedbirler konusunda sunumlar gerçekleştirildi.