Ardahan’da Öğrencilerin Kar Sevinci

Ardahan'da dün başlayan ve şehri beyaza bürüyen kar, öğrencilerinin eğlence kaynağı oldu.
Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler, stres atmak için okul bahçelerinde, parklarda ve Ardahan Üniversitesi kampüs alanında kartopu oynayıp gönüllerince eğlendiler. Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla Ardahan beyaz örtüyle kaplandı. Ardahan Üniversitesi öğrencileri sabah saatlerinde kampüs alanına gelerek karın tadını çıkarttı.
Birbirlerine kartopuyla saldıranlar, kar üzerinde yuvarlanarak eğlenen öğrenciler daha sonra selfie çektirmeyi de ihmal etmedi.
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