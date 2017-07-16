Ardahan’da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü, 1 Yaralı

Artvin'in Şavşat ilçesi dolayı Sahara Dağı yayla mevkiinde otomobilin 300 metre yükselikten uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Artvin'in Şavşat ilçesi dolayı Sahara Dağı yayla mevkiinde otomobilin 300 metre yükselikten uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan'dan Artvin'in Şavşat ilçesi istikametine doğru gitmekte olan İsameddin Demir yönetimindeki 08 HD 289 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı Sahara Dağı yayla mevkisinde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Araç içerisinde bulunan sürücü İsameddin Demir'in yanı sıra eşi Sultan Demir ve torunu Kuzey Demir, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazadan ağır yaralı kurtulan gelin Şenay Demir ise olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.