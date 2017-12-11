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Ardahan’da Soğuk Hava Dondurdu

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Ardahan’da Soğuk Hava Dondurdu
Ardahan'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin eksi 24 dereceyi gösterdiği kentte göller, nehirler ve sular dondu.

Ardahan'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin eksi 24 dereceyi gösterdiği kentte göller, nehirler ve sular dondu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın bölge genelinde az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenen bölge illerinden Ardahan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24 derece ölçüldü.

Kuru ayazın yaşandığı Ardahan'ın adeta buzul kente döndüğünü belirten vatandaşlardan Sinan Aktaş, "Ardahan'dayız. Burada olacağız. Eksi 40 değil 70 derece de olsa biz buradayız. Vatanın her toprağı güzel olduğu gibi Ardahan'da çok güzel ve biz buranın sınır bekçileriyiz" dedi.

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