Ardahan’daki Kazada Ölü Sayısı 4’e Yükseldi

Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesi sınırında bulunan Sahara Dağı yayla mevkiinde meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesi sınırında bulunan Sahara Dağı yayla mevkiinde meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan'dan Artvin'in Şavşat ilçesi istikametine doğru gitmekte olan İsameddin Demir yönetimindeki 08 HD 289 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı Sahara Dağı yayla mevkisinde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan sürücü İsameddin Demir'in yanı sıra eşi Sultan Demir ve 1,5 yaşındaki torunu Kuzey Demir, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazadan ağır yaralı kurtarılan Şenay Demir ise kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.