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Ardahanlı Marangozdan "Aleviyim, Solcuyum, Evetçiyim" Şiiri

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Ardahanlı Marangozdan "Aleviyim, Solcuyum, Evetçiyim" Şiiri
Ardahan'ın Damal ilçesinde marangozluk yapan Cihan Abi, 16 Nisan'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandum için "Aleviyim, Solcuyum Evetçiyim"...

Ardahan'ın Damal ilçesinde marangozluk yapan Cihan Abi, 16 Nisan'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandum için "Aleviyim, Solcuyum Evetçiyim" diyerek şiir yazdı.

Hayatını marangoz ve mobilyacılık yaparak kazanan Cihan Abi yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandumu için "Ben Ardahan'ın Damal ilçesinde marangozluk ve mobilyacılık faaliyeti yürütüyorum. Aleviyim ve aynı zamanda solcuyum. Bu konunun ulusal bir konu olduğu düşünüyorum. Fikirlerimden utanmıyorum ve referandumda evet diyorum" dedi. Evet ile ilgili olarak bir şiir kaleme alan mobilya ustası Cihan Abi tüm Türkiye halkına Evet demeleri için çağrıda bulundu.

Abi'nin şiiri şöyle:

"Bu vatan uğruna açar çiçekler

Solmasın diyorsan sende Evet de

Paralel parazit yılan böcekler

Dolmasın diyorsan sende Evet de

Hedefte tek vatan olduğu anlar

Tereddüt etmeden döküldü kanlar

Bu vatan uğruna verilen canlar

Ölmesin diyorsan sende Evet de

Öpünce Şehidin mezar taşını

Akıtır gözünden kanlı yaşını

Analar Babalar sacın başını

Yolmasın diyorsan sende Evet de

Ülkümüz uğruna açılan perde

Geride olmayız Hep ilerde

Ulusum Türklüğün sakın geride

Kalmasın diyorsan sende Evet de

Al bayrak üstünde yıldızlar Hilal

Şehidin kalbinde yegane celal

Vatanım Türklükte gayriye helal

Olmasan diyorsan sende Evet de

İstiklal uğruna dökülen terde

Vatansız bir anlam olur mu serde

Gazinin şedihin al kanı yerde

kalmasın diyorsan sende Evet de

Mesele sağcılık solculuk değil

Alevi sünni yolculuk değil

Şer güçler vatanın üstünde meyil

Bulmasın diyorsan sen de Evet de"

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