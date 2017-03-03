Ardahanlı Marangozdan "Aleviyim, Solcuyum, Evetçiyim" Şiiri

Ardahan'ın Damal ilçesinde marangozluk yapan Cihan Abi, 16 Nisan'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandum için "Aleviyim, Solcuyum Evetçiyim" diyerek şiir yazdı.
Hayatını marangoz ve mobilyacılık yaparak kazanan Cihan Abi yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandumu için "Ben Ardahan'ın Damal ilçesinde marangozluk ve mobilyacılık faaliyeti yürütüyorum. Aleviyim ve aynı zamanda solcuyum. Bu konunun ulusal bir konu olduğu düşünüyorum. Fikirlerimden utanmıyorum ve referandumda evet diyorum" dedi. Evet ile ilgili olarak bir şiir kaleme alan mobilya ustası Cihan Abi tüm Türkiye halkına Evet demeleri için çağrıda bulundu.
Abi'nin şiiri şöyle:
"Bu vatan uğruna açar çiçekler
Solmasın diyorsan sende Evet de
Paralel parazit yılan böcekler
Dolmasın diyorsan sende Evet de
Hedefte tek vatan olduğu anlar
Tereddüt etmeden döküldü kanlar
Bu vatan uğruna verilen canlar
Ölmesin diyorsan sende Evet de
Öpünce Şehidin mezar taşını
Akıtır gözünden kanlı yaşını
Analar Babalar sacın başını
Yolmasın diyorsan sende Evet de
Ülkümüz uğruna açılan perde
Geride olmayız Hep ilerde
Ulusum Türklüğün sakın geride
Kalmasın diyorsan sende Evet de
Al bayrak üstünde yıldızlar Hilal
Şehidin kalbinde yegane celal
Vatanım Türklükte gayriye helal
Olmasan diyorsan sende Evet de
İstiklal uğruna dökülen terde
Vatansız bir anlam olur mu serde
Gazinin şedihin al kanı yerde
kalmasın diyorsan sende Evet de
Mesele sağcılık solculuk değil
Alevi sünni yolculuk değil
Şer güçler vatanın üstünde meyil
Bulmasın diyorsan sen de Evet de"
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