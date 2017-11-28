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Arda’nın Eto’o Hayali Gerçekleşti

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Arda’nın Eto’o Hayali Gerçekleşti
Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Eto'o, Antalya'da özel bir hastanenin Kemik İliği Nakli Merkezi'nde tedavisi süren ve kendisiyle tanışabilmek için sosyal...

Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Eto'o, Antalya'da özel bir hastanenin Kemik İliği Nakli Merkezi'nde tedavisi süren ve kendisiyle tanışabilmek için sosyal medyadan video paylaşan Arda Sulu'nun bu talebine duyarsız kalmadı. Hastaneye ziyarete giderek Arda'ya imzalı formasını hediye eden ünlü futbolcu ve çocuklarla sohbet etti.

Arda'yla bol bol hatıra fotoğrafları çektiren ve "Arda'ya sevgilerimle" imzalı forma hediye eden Eto'o, tedavi gören tüm çocukların bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi. Bu gibi ziyaretlere katılmanın önemini vurgulayarak, çocuklar için çok iyi bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Eto'o'yu karşısında görünce büyük şaşkınlığa uğrayıp duygulanan Arda, "Eto'o ile karşılaşınca çok şaşırdım ve ne diyeceğimi bilemedim. Ama çok mutluyum çünkü en büyük hayalim buydu" dedi.

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