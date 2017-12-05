Ardıç Ailesinin Dramı Yürek Burkuyor

Kahramanmaraş'ta görme ve zihinsel engelli 3 çocuk annesi Emine Ardıç, yaklaşık 1 yıl önce eşine beyin tümörü teşhisi konulunca perişan oldu.

Kahramanmaraş'ta görme ve zihinsel engelli 3 çocuk annesi Emine Ardıç, yaklaşık 1 yıl önce eşine beyin tümörü teşhisi konulunca perişan oldu. Ardıç, "Tek isteğim hasta eşimin iyileşip aramıza dönmesi" dedi.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde ikamet eden Emine Ardıç, görme ve zihinsel engelli 3 oğluyla birlikte hayatını sürdürürken yaklaşık 1 yıl önce eşine beyin tümörü teşhisi konularak hastaneye yatırılmasıyla yıkıldı.

Kocasının teyzesinin oğlu olduğunu söyleyen Ardıç, hayatından şikayetçi olmadığını her şeye ve herkese teşekkür ettiğini dile getirdi. Kocasının rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığını ve evde 3 engelli oğluyla birlikte yaşadığını belirten Emine Ardıç, "Zaten her konuda devletimiz bizlere yardım ediyor. Cumhurbaşkanımızı özellikle görmek istiyorum ve kendisinden eşim tedavisi için yardım istiyorum" dedi.

3 engelli çocuğuna bakarken, eşinin rahatsızlığıyla perişan olduğunu söyleyen Emine Ardıç, "Beyninde tümör var. Kemoterapi ve radyoterapi görüyor, iyi beslenemediğinden başka rahatsızlıkları da çıktı ve sürekli bu şekilde tedavi görüyor. En büyük oğlum 15 yaşında Abdülbaki Ardıç, ortanca Bilal Taha Ardıç 9 yaşında, en küçüğü de Yusuf Ardıç 6 yaşında. 2 oğlum hem zihinsel engelli, hem de görme engelli. Ortanca oğlum ise sadece görme engelli. Hiç kimseden hiçbir isteğim yok, herkesten Allah bin kere razı olsun. Çocuklarımın tedavisi için uğraştım, gözlerinin açılması için ama olmadı. Şimdi tek istediğim hasta eşimin iyileşip aramıza yeniden gelmesi. Eşim 1 yıldır hasta, hastanede yatıyor" dedi.

Devletin her konuda kendilerine yardımcı olduğunu anlatan Ardıç, "Eşimin tedavisi için yardım istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Zaten her konuda devletimiz bizlere yardım ediyor. Cumhurbaşkanımızı özellikle görmek istiyor ve onun yardımını istiyorum" diye konuştu.

Emine Ardıç'ın 9 yaşındaki oğlu Bilal Taha Ardıç da babasının iyileşmesi için yetkililerden yardım istedi. Bilal Ardıç, "Tek isteğim babamın iyileşmesidir. Babamın daha iyi bir şekilde tedavi olabilmesi için bize yardım edilmesini istiyorum" dedi.