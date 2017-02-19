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Argan Yaylası'nda renkli görüntüler

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Argan Yaylası'nda renkli görüntüler
Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Akkuş Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Argan Yaylası Kış Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Akkuş Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Argan Yaylası Kış Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Bin 500 rakımlı Argan Yaylası'nda düzenlenen festivale, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Çevre illerden de katılımın olduğu festivalde kızak ve leğenle kayma yarışları düzenlendi. Kartopu oynanan ve davul zurna eşliğinde halay çekilen festival renkli görüntülerle sona erdi. Öte yandan iki gün süren festivaldeki yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi, davetlilere hamsi, patates, lahana çorbası ve turşu ikram edildi.

TURİZMDE İDDİALIYIZ
Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla ilk defa festival düzenlediklerini söyledi. Festivali bundan sonraki yıllarda geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Demirci, "Gelecek yıllarda festivali daha geniş katılımlı yapmayı düşünüyoruz. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivale gelerek bizleri onurlandıran herkese teşekkür ediyorum" dedi. Demirci, Argan Yaylası'nın gerek yaz gerekse kış turizminde oldukça iddialı olduğunu vurguladı.

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