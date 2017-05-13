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Argeti Yatırım Fikirleri Proje Yarışması

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Argeti Yatırım Fikirleri Proje Yarışması
Özel SANKO Koleji öğrencileri, Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen ARGETİ (Araştırma-Geliştirme-Ticarileştirme) Yatırım Fikirleri Proje Yarışmasının...

Özel SANKO Koleji öğrencileri, Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen ARGETİ (Araştırma-Geliştirme-Ticarileştirme) Yatırım Fikirleri Proje Yarışmasının Lise ve Dengi Okullar Kategorisinde birinci oldu.

Gaziantep Üniversitesi'nde bugün düzenlenen yarışmada 89 proje, beş farklı kategoride yarıştı. Özel SANKO Koleji öğrencisi H. Atakan Aslan, rehber öğretmeni Ekrem Dobooğlu eşliğinde "Dondurulmuş Gıdalarda Soğuk Zincir Güvenlik Anahtarı" isimli projesi ile Lise ve Dengi Okullar Kategorisinde birincilik derecesini kazandı. Dondurulmuş gıdaların, fabrikadan başlayıp market dolaplarında son bulan transfer sürecinde, kırılmaması gereken soğuk zincirin, kırılıp kırılmadığının anlaşılmasını sağlayan proje büyük beğeni topladı. Yarışmanın sonunda, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, H. Atakan Aslan'a 1000 TL değerindeki ödül çekini takdim etti. Özel SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, Özel SANKO Liseleri öğrencilerinin oluşturdukları projeleri ile peşpeşe elde ettikleri başarılardan büyük gurur duyduklarını belirterek, H. Atakan Aslan ve emeği geçen öğretmenlerini kutladı.

Argeti Yatırım Fikirleri Proje Yarışması

Argeti Yatırım Fikirleri Proje Yarışması

Argeti Yatırım Fikirleri Proje Yarışması

Argeti Yatırım Fikirleri Proje Yarışması

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