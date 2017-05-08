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Arı Şahini, Kargaların Saldırısına Uğradı

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Arı Şahini, Kargaların Saldırısına Uğradı
Kargaların bölgesine giren ve karga saldırısına uğrayan arı şahini, bahçeye sığındı.

Kargaların bölgesine giren ve karga saldırısına uğrayan arı şahini, bahçeye sığındı.

Iğdır'da ikamet eden Sait Cantepe isimli vatandaş havada kargaların saldırısına uğrayan arı şahinini koruma altına alarak Orman ve Su İşleri Iğdır İl Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Kargaların saldırısına uğrayan arı şahini hakkında bilgi veren Iğdır Orman ve Su İşleri Iğdır İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, veteriner kontrolünden geçirilen yırtıcının herhangi bir yaralanma ya da uçma kaybına uğramadığını ve biraz korktuğunu belirtti. Türkoğlu, "Bir gece misafirliğin ardından, Aras Halkalama ve Eğitim İstasyonunda halkalanarak kayıt altına alındıktan sonra doğaya salındı. Arı şahini (Pernis apivorus), atmacagiller familyasından bir çaylak türü olup Şahine benzeyen yırtıcı bir kuştur. Erkek olanının başı gri mavidir, dişi ise daha kahvedir. Ağaçlık alan ve bozkırlarda yaşayan arı şahinleri arı ile beslenirler. Özellikle üreme bölgelerinde, seyrek ağaçlık alanların kenarlarında ve açık arazi üzerindeki seyrek ağaçlarda pusu kurarak, etrafta uçuşan yaban arılarını gözlerler. Yuvanın yerini tespit ettiği zaman bulduğu yuvayı topraktan ya da ağaç kovuğundan çıkararak dağıtır, petekleri içinde pupa ve larvaları ile birlikte kendi yuvasına taşır. Kafasındaki sık tüyler ve gözlerini kapalı tutması sayesinde arılardan zarar görmez. Göçmen bir tür olup Eylül-Ekim aylarında göç ederler. Mart sonlarında tekrar geri dönerler. Doğaya bilinçli yaklaşan ve koruyan Sait Cantepe'ye teşekkür ederim" dedi.

Arı Şahini, Kargaların Saldırısına Uğradı

Arı Şahini, Kargaların Saldırısına Uğradı

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