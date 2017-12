Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Özdemir’den Arıcılara Uyarı

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, arıcılıkta kış kayıplarını azaltmanın en önemli unsurlarından birinin sonbahar bakımı...

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, arıcılıkta kış kayıplarını azaltmanın en önemli unsurlarından birinin sonbahar bakımı olduğunu kışlatma sezonu öncesi yapılacak ilaçlamaların mutlaka toplu yapılması gerektiğini belirtti.

Aydın ve çevresinde havaların soğumaya başlaması ile birlikte arıların kışlatma sezonuna girdiğini kaydeden Başkan Özdemir, toplu mücadele için ilaç siparişlerinin verildiğini önümüzdeki günlerde de ilaçların ellerinde olacağını söyledi. Arıların kış dönemini kayıpsız atlatabilmesi için kış bakımının son derece önemli olduğunu kaydeden Özdemir, "Aydın diğer illere göre daha ılıman olduğu için arılar genellikle dışarıda kışlatılıyor. Arıcılarımız kolonileri daha çok güneş alan yerlerde kışlatmalıdır. Maalesef arıların en büyük düşmanlarından biri varro dedİğimiz halk dilinde arı biti olan parazitlerdir. Parazit popülasyonunun yok edilmesi arının bahara en iyi şekilde hazırlanmasına sağlar. Bu nedenle 10 kilometre çapında bulunan arıların varroa mücadelesi mutlaka toplu yapılmalıdır. Toplu mücadele kadar aynı ilacın kullanılması da önem arz ediyor. Birlik olarak danışmanlarımızla birlikte her zaman arıcımızın hizmetindeyiz. Üyelerimiz sıkıntıya düştükleri her konuda Birliğimizin danışmanlarından her zaman bilgi alabilirler. Bunun yanında yağma olaylarının önlenmesi ve hastalıkların yayılmasını önlemek için arılıklar arası mesafe miktarı korunmalıdır" dedi.

"Meteorolojik uyarılara dikkat"

Aydın ve çevresinde önümüzdeki günlerde havaların yaklaşık 10 derece birden soğuyacağını bu kapsamda da gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Aydın Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Arılar nazik hayvanlardır. Her ne kadar hissiyatı çok güçlü hayvanlar olup iklime göre kendilerini ayarlasalar da aşırı sıcak ve soğuğa karşı korunması şarttır. Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre günlerdir devam eden sıcak hava etkisini kaybedecek. Hava sıcaklıkları 10-15 derece birden düşecek. Bu nedenle arıcılarımızın şimdiden gerekli tedbirleri almasını öneriyoruz" dedi.