Arıcılardan ‘Torba Yasa’ Tepkisi

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, çıkartılan torba yasadan çok az sayıda çiftçinin yararlanacağını savunarak, "Karadeniz'deki...

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, çıkartılan torba yasadan çok az sayıda çiftçinin yararlanacağını savunarak, "Karadeniz'deki arıcı ve çiftçiler tarımsal kredilerini Mart, Nisan ve Mayıs ayında kullanıyor. Bu torba yasaya göre bu çiftçiler çıkan torba yasadan faydalanamıyor" dedi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümünde kabul edilen maddelere göre, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri" tarafından kullandırılan kredilerin, üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunulması kaydıyla yeniden yapılandırılacak. Tarımsal kredi alacakların yeniden yapılandırılması düzenlemelerini de içeren "torba kanun teklifi"nin birinci bölümünün kabul edilmesini değerlendiren Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, çıkan torba yasadan Karadeniz'deki arıcı ve çiftçilerin yararlanamadığını söyledi. Elevli, "Başbakanımızın ve Tarım Bakanımızın "çiftçiye destek" adı altında ilan ettiği Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasına olan çiftçi kredilerini 5 yıl vade ile 5 eşit taksite ertelenip yapılandırılacağını söylediler ve faizin de yarısını devlet karşılayacaktı. Ama dün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) torba yasanın birinci maddesinde 15 Şubat'a kadar olan ödemeleri, yapılandırmaya soktular" dedi.

Giresun'da fındık üreticisi ve arı yetiştiricilerinin genellikle tarımsal kredileri Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde Mart, Nisan ve Mayıs aylarında kullandıklarını dile getiren Elevli, "O yüzden bu yapılandırmadan faydalanabilecek arıcı ve çiftçi yoktur. Bizim için hayal kırıklığı olmuştur ve bu konuda hakkımızı aramak için yetkili kurumlara, hatta gerekirse ilgili bakanlığımızın ilgili kısımlarıyla görüşerek 2016 yılında alınıp 2017 yılı içerisinde ödenmesi gereken veya gecikmiş borçlar diye bu konunun yeniden yapılanmasını istiyoruz. Bu torba yasadan biz yararlanamıyoruz, bundan yaralanacak kişinin sayısı da çok az" ifadelerini kullandı.