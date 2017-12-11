Arifiye’de Eski Döküm Sahası Orman Oluyor

Arifiye'de bulunan döküm sahasına 2 bin 500 adet sedir fidanı dikildi.

Arifiye'de bulunan döküm sahasına 2 bin 500 adet sedir fidanı dikildi.

Çevre Koruma Dergisi (ÇEVKOR), Arifiye Belediyesi ve Arifiye'li firmaların desteği ile Arifiye Belediyesi tarafından döküm sahası olarak kullanılan alana 2 bin 500 adet sedir fidanı dikildi. Düzenlenen törene; Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Başkan Yardımcısı Adnan Akbaş, Park ve Bahçeler Müdürü Veysel Ihlamur, Çevre Koruma Dergisi Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, Toyota Otomotiv Sanayi Kıdemli Şirket Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, Ege Kimya Fabrikası İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Saim Yaşar, TKG Otomotiv adına Neslihan Koç, Ak Gıda adına Hakan Özdil ve diğer firma temsilcileri katıldı. Çevre Koruma Dergisi Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, projeye verdiği destek nedeniyle Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'ya teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Başkan İsmail Karakullukçu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizin dört bir yanında çevreyi koruma adına yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle Sayın Ayhan Tokuştepe nezdinde Çevre Koruma Dergisi çalışanlarını tebrik ediyorum. Bu gün biz de, uzun yıllar Belediyemizce döküm sahası olarak kullandığımız alanı ağaçlandırarak orman haline getiriyor, doğaya karşı olan görevimizi yerine getiriyoruz. Ben, yeri gelmişken bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen değerli işadamlarımıza, sanayicilerimize ve firma temsilcilerimize çok çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.