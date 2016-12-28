  • BIST 77.400
  • Altın 129,661
  • Dolar 3,5360
  • Euro 3,6906
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Arifiye’nin Hentbol Yıldızlarından Başkan Karakullukçu’ya Ziyaret

» »
Arifiye’nin Hentbol Yıldızlarından Başkan Karakullukçu’ya Ziyaret
Arifiye Üzeyir Garih Orta Okulu hentbol yıldızları Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'yu makamında ziyaret etti.

Arifiye Üzeyir Garih Orta Okulu hentbol yıldızları Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'yu makamında ziyaret etti.

Okul Sporları Federasyonu tarafından Serdivan Kapalı Spor Salonunda, 12 Aralık -15 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen Sakarya Küçük Kızlar Hentbol Şampiyonasında, Arifiye Üzeyir Garih Orta Okulu öğrencileri tüm rakiplerini yenerek, il birincisi oldu. Arifiyeli Hentbol Yıldızları, Arifiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Okul Müdürü Murat Demir, Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Safitürk ve Beden Eğitimi Öğretmenleri Özkan Keskin eşliğinde, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'yu makamında ziyaret etti. Sporcuların başarısından büyük memnuniyet duyan Başkan İsmail Karakullukçu sporculara hediye takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Karakullukçu, "Arifiye'de gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onları spor yapmaya teşvik etmek, günümüzün hastalıkları stres ve obeziteden uzak, sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak ve Türk sporuna şampiyon sporcular kazandırmak için göreve geldiğimiz günden bu yana birçok sosyal tesis ve spor tesisimizi hizmete soktuk. Bunun yanında 5393 Sayılı Belediye Yasasının verdiği yetkiyle, ilçemizdeki tüm amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımlarımız sürüyor. Hamdolsun, gençlerimiz de bu yatırımlarımızın karşılığını fazlasıyla veriyor. Bu gün Arifiye'miz sporun birçok dalında şampiyon sporculara sahip. Tabi, sporu da spor için centilmenlik kuralları içerisinde yapmak lazım. Sizler, gittiğiniz her yerde Arifiye'yi temsil ediyorsunuz. Yani, bizden çok daha büyük bir kitleye ulaşıyorsunuz. Bu bakımdan daima iyi örke olmaya, sahada centilmence mücadele edip hakkınızla derece almaya gayret edin. Şampiyonluklar, başarılar tabiî ki çok güzel, ancak asıl önemli olan "Gönüllerin Şampiyonu Olmak'. Hepinizin gözlerinde öpüyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Arifiye’nin Hentbol Yıldızlarından Başkan Karakullukçu’ya Ziyaret

Arifiye’nin Hentbol Yıldızlarından Başkan Karakullukçu’ya Ziyaret

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankaya Zabıtası’ndan Yılbaşı Denetimi28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Ortahisar Belediyesi’nden Çocuklar İçin Yeni Oyun Parkları Kuruluyor28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • “Otomotiv Sektöründe Yerli Üretim Gönülden Desteklenmeli”28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Eflani, Turizmden Umutlu28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Burhaniye’ De Banka Müdürlerinin Üniversite İşbirliği28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Saski İçmesuyu Ağını Genişletiyor28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
  • Murat 124 Sevdalıları Yeni Üyelerini Bekliyor28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
  • Burhaniye Zeytinyağları 81 İle Gidiyor28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
  • Elektrik Tellerine Dizilen Güvercinler Notaları Andırdı28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
  • Yeni Genel Sekreter Barçın, Basın Mensupları İle Tanıştı28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti