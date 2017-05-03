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Arın: “Gençlerbirliği’ne Karşı Dinamik Oyuncularla Çıkacağız”

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Arın: “Gençlerbirliği’ne Karşı Dinamik Oyuncularla Çıkacağız”
Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, "Antalyaspor maçı kazanmamız gereken bir maçtı fakat kazanamadık. Bu hafta oynayacağımız Gençlerbirliği takımı...

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, "Antalyaspor maçı kazanmamız gereken bir maçtı fakat kazanamadık. Bu hafta oynayacağımız Gençlerbirliği takımı oturmuş bir takım. Farklı sistemlerde de oynayabilen bir ekip. Bizlerde onlara karşı genç, dinamik oyuncularla oynayacağız" dedi.

Arın, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Sözlerine, "Kusursuz sevgi seni mutsuz zamanda da mutlu edebilmek için yapılan sevgidir. Bizim Adanaspor sevgimiz böyle bir sevgidir. Bizim camiamız böyle. Bu sezon için onları mutsuz ediyoruz ama onların sevgisinin Adanaspor için bitmeyeceğini biliyorum" diyerek başlayan Eyüp Arın, Antalyaspor maçında aldıkları mağlubiyetten memnun olmadıklarını dile getirdi.

"Eto, takımı yönetti ve katkı sağladı"

Kamerun'lu forvet Samuel Eto'nun Antalyaspor maçında 3 gol atmasının takıma katkı sağlayan oyuncu profili çizdiğini Adanaspor'da ise böyle oyuncuların olmadığını kaydeden Arın, "Bu maç galibiyet dışında hiçbir neticenin ilgilendirmediği bir müsabakaydı. Oysa ki antrenmanda oyuncularımın gösterdiği performansıyla özellikle bu maça çok iyi konsantre olduğumuzu zannediyorduk. Tabi ki her mevkide heyecanını yitirmemiş oyunculardan kurulu olması gerektiği gibi bir maç olduğunu gösterdiler. Burada Antalyaspor'da Eto'o hem takımı yönetti, hem de takımı yönlendirdi. Bizim hatalarımızı da iyi değerlendirip attığı gollerle takıma çok katkı sağlayan bir oyuncu görüntüsü verdi. Kazanmayı çok istiyorduk. Ama yediğimiz birinci gol arkasına kaçırdığımız gol bu tür maçlarda konsantrasyonumuzun kaybına neden oluyor" dedi.

"5 maçı en iyi şekilde oynayıp kazanmalıyız"

Adanaspor'un bulunduğu konum itibariyle bundan sonra ki maçlarını kazanmaları gerektiğini aksi taktirde skorsal anlamda yine hezimete uğrayacaklarını belirten Arın, "Bulunduğumuz konum kazanmayı gerektirdiği için oyuncularımızı zihinsel yönde ne kadar motive etmeye çalışsak da bu tür maçlarda skor olarak dengeyi aştıkları zaman bizim için sıkıntılı zamanlar başlıyor. Oyuncularımızın oyun disiplininden kopmadan mücadele etmelerini bu maç için bekliyordum, bundan sonra da bekleyeceğim ama kalan 5 maçımızı en iyi şekilde oynayıp yine skorsal anlamda hezimete uğramayacağımız skorlar olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Gençlerbirliği'ne karşı dinamik oyuncularla oynayacağız"

Ligin 30.haftasında deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçını değerlendiren Arın, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği kulüp olarak oturmuş bir kulüp. Gireni, çıkanı ne olursa olsun fark etmeyen enerjik bir takım. Son haftalarda başarılı neticeler alıyor. Farklı sistemlerde de oynayabilen bir ekip. Üçlü defans, beşli defans oynayan bir ekip. Genç, heyecanını yitirmemiş dinamik bir takım. Bizde onlara karşı genç, dinamik oyuncularla oynayacağız. Reform adım adım olur. Birden değişim zarar verebilir. Bizde bu adımları yavaş yavaş atmaya çalışıyoruz. Zaman kısa ama elimizde de 20 oyuncumuz var. Dediğimiz gibi bir şey yapılırken hem biz, hem camiamız, hem takımımız, hem oyuncularımız zarar görmeme adına yapılacaktır."

Adanaspor, 6 Mayıs Cumartesi günü öğlen 16.00'da Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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