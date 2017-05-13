  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 19 °C

Arın: “Küme Düşmeler Gelip Geçer”

» »
Arın: “Küme Düşmeler Gelip Geçer”
Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, 1-1 berabere kalıp matematiksel olarak küme düştükleri Trabzonspor maçının ardından, "Küme düşmeler gelip geçer...

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, 1-1 berabere kalıp matematiksel olarak küme düştükleri Trabzonspor maçının ardından, "Küme düşmeler gelip geçer ama hiçbir Adanaspor taraftarı turuncu beyaz renklere ne taş ne de sopa atamaz. Ben onu Adanasporlu olarak saymıyorum. Taraftarlarımız tekrardan Adanaspor için tekrar birlik ve beraberlik mesajları versinler" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından konuşan teknik direktör Arın, küme düştükleri için üzgün olduklarını belirtti.

"1 tane Adanaspor var başka Adanaspor yok"

Matematiksel anlamda önemli maça çıktıklarını fakat başaramadıklarını kaydeden Eyüp Arın, daha sonra şunları söyledi:

"Üzgünüm. Küme düşen bir takımın hocası olarak karşısındayım. Üzgünüm bir şeyleri beceremediğimiz için. Üzgünüz Adanaspor taraftarlarının yaptıkları için. Maç öncesi, matematiksel olarak şekillenecek maça çıkıyoruz dedik. Ama biz her ne olursa olsun Adanaspor'a yakışır bir şekilde oyunu çirkinleştirmeden sahada mücadele edeceğimizi söylemiştik. Maça baktığımızda düşüncelerimiz tam oluşmaya başlamıştı. Kendi haddimizi bilerek oynuyorduk. Bunlar gelir geçer ama benim en çok üzüldüğüm nokta 40 yıldır bu camia içerisindeyim hiç duymadığım bir şeyi bugün yaşadım maçtan önce. Hiçbir Adanaspor taraftarı turuncu beyaz renklere ne taş ne de sopa atamaz. Ben onu Adanaspor'lu olarak saymıyorum. İçerisinde o formanın bir insan var. Taş, başına gelmedi ama cam kırıkları yüzüne geldi. Her şeye rağmen sahaya çıkıp bu forma için mücadele ettiler. Oyuncularımı sahada verdikleri mücadeleden dolayı başarılar diliyorum. Bizim takım düşerken, bütün oyuncuları tribüne çağırıp destek veren taraftarlarımız vardı. Başarısızlıklar bir kişiye mal edilmemeli. 11-12 senenin emeği var başkanımızda. Önemli olan bu yaşanmışlardan ders almak. 1 tane Adanaspor var başka Adanaspor yok. Camiamız bu işi kişiselleştirmesin, eski başarıları yakalamak istiyoruz. Küme düşmek var ama düşerken ayakta kalmak var. Biz önce içimizdekileri toplayacağız, sonra çevremizi toplayacağız. Taraftarlarımıza yine sesleniyorum buradan Adanaspor için tekrar birlik ve beraberlik mesajları versinler. Sosyal medyayı çok kullanmasınlar. İçim çok dertli Adanaspor'u kaybetmek istemiyoruz."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe 13 Maç Sonra Gol Atamadı13 Mayıs 2017 Cumartesi 21:24
  • Spor Toto Süper Lig13 Mayıs 2017 Cumartesi 21:13
  • Fenerbahçe, Antalyaspor’u 4 Maçtır Yenemiyor13 Mayıs 2017 Cumartesi 21:08
  • Stoch 9 Maç Sonra Oyunda13 Mayıs 2017 Cumartesi 21:08
  • Spor Toto Süper Lig13 Mayıs 2017 Cumartesi 21:03
  • Taraftarlar Futbolcuları Protesto Etti13 Mayıs 2017 Cumartesi 20:58
  • 4. İslam Dayanışma Oyunları’nda Türkiye, Karatede İlk Gün Karşılaşmalarını 2 Gümüş Ve 2 Bronz İle Kapattı13 Mayıs 2017 Cumartesi 20:48
  • Spor Toto Basketbol Ligi13 Mayıs 2017 Cumartesi 20:48
  • Köyceğiz’de Başpehlivan İsmail Balaban Oldu13 Mayıs 2017 Cumartesi 20:44
  • Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-off Final Grubu13 Mayıs 2017 Cumartesi 20:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti