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Arın: “Seyir Zevki Yüksek Bir Maçtı”

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Arın: “Seyir Zevki Yüksek Bir Maçtı”
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, ligin 15. haftasında evinde 2-2 berabere kaldıkları Elazığspor maçı sonrası, "Gollere...

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, ligin 15. haftasında evinde 2-2 berabere kaldıkları Elazığspor maçı sonrası, "Gollere reaksiyon gösteremedik ama seyir zevki yüksek bir maçtı" dedi.

"Tekrar bu camia bir çatı altında toplanmalı"

Arın, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçta 2 kez öne geçtiklerini ancak gollere reaksiyon gösteremediklerini belirten Arın, daha sonra şunları söyledi:

"Maça zaten başlarken Elazığspor bizden çok daha coşkulu başladı. Önemli pozisyonları oldu. Sonra takım oyun üstünlüğünü ele geçirdi. İkinci yarıya biz daha coşkulu başladık. Öne geçtik. Gol atıp gol yedik. Gollere reaksiyon gösteremedik ama seyir zevki yüksek bir maçtı. Ama maç haricinde bizim daha büyük sorunumuz var. Camia olarak sevgimizi kaybetmeye başladık. Bizim bu başarıda ki en büyük ortak paydamız taraftarlarımız olacaktır. Bayram Akgül'ü karalama kampanyası başlatıldı ve büyütüyorlar bunu. Ortaya atılan laflar yanlış şekilde büyütülüyor. Adanaspor 1 tanedir. Turuncu-beyaz sevgisi farklıdır. Tekrar bu camiada bir çatı altında toplanmalıyız."

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