Arızalanan Aracını Halatla Çekmeye Çalışırken Halatın Kopması Sonucu Uçuruma Yuvarlandı

Rize'de arızalanan aracını halatla başka bir araca bağlayarak çekmeye çalışan genç, halatın kopması sonucu uçuruma yuvarlanan araçta hayatını kaybetti.

Rize'de arızalanan aracını halatla başka bir araca bağlayarak çekmeye çalışan genç, halatın kopması sonucu uçuruma yuvarlanan araçta hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Esir'in (18) kullandığı 53 AJ 328 plakalı otomobil, merkeze bağlı Küçükçayır köyünde arıza yaptı. Bunun üzerine kuzeninden yardım isteyen Esir, otomobilini başka bir araca halatla bağladı. Arızalı araç çekilirken halatın kopması sonucu Esir'in içerisinde bulunduğu otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Ahmet Esir, 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.