  • BIST 88.121
  • Altın 145,199
  • Dolar 3,5974
  • Euro 3,8072
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 8 °C

Arızalanan Aracını Halatla Çekmeye Çalışırken Halatın Kopması Sonucu Uçuruma Yuvarlandı

» »
Arızalanan Aracını Halatla Çekmeye Çalışırken Halatın Kopması Sonucu Uçuruma Yuvarlandı
Rize'de arızalanan aracını halatla başka bir araca bağlayarak çekmeye çalışan genç, halatın kopması sonucu uçuruma yuvarlanan araçta hayatını kaybetti.

Rize'de arızalanan aracını halatla başka bir araca bağlayarak çekmeye çalışan genç, halatın kopması sonucu uçuruma yuvarlanan araçta hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Esir'in (18) kullandığı 53 AJ 328 plakalı otomobil, merkeze bağlı Küçükçayır köyünde arıza yaptı. Bunun üzerine kuzeninden yardım isteyen Esir, otomobilini başka bir araca halatla bağladı. Arızalı araç çekilirken halatın kopması sonucu Esir'in içerisinde bulunduğu otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Ahmet Esir, 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arızalanan Aracını Halatla Çekmeye Çalışırken Halatın Kopması Sonucu Uçuruma Yuvarlandı

Arızalanan Aracını Halatla Çekmeye Çalışırken Halatın Kopması Sonucu Uçuruma Yuvarlandı

Arızalanan Aracını Halatla Çekmeye Çalışırken Halatın Kopması Sonucu Uçuruma Yuvarlandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çöp Kamyonu Evin Bahçesine Uçtu27 Şubat 2017 Pazartesi 14:48
  • Tarihi İzmir Büyükşehir Davasında 129 Sanığa Beraat27 Şubat 2017 Pazartesi 14:38
  • Eski Arkadaşı Tarafından Sokak Ortasında Öldürüldü27 Şubat 2017 Pazartesi 14:33
  • Malatya’da Fetö’den 4 Kişi Gözaltına Alındı27 Şubat 2017 Pazartesi 14:28
  • Denizli’deki Fetö/pdy’den Yargılanan İş Adamlarının Savunmaları Alınmaya Başlandı27 Şubat 2017 Pazartesi 14:28
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde İntihar Girişimi27 Şubat 2017 Pazartesi 14:18
  • Derede Boğulan Baba Ve Oğlu Son Yolculuklarına Uğurlandı27 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • İzmir’de Polyester Fabrikasında Yangın Paniği27 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Antalya’da 41 Fetö Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi27 Şubat 2017 Pazartesi 14:03
  • Polisi Görünce Yan Yola Sapan Tırda Esrar Ele Geçirildi27 Şubat 2017 Pazartesi 13:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti