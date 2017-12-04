Arjantin’deki Messi Heykeline İkinci Saldırı

Arjantin'in başkenti Bueno Aires'te bulunan Lionel Messi heykeline ikinci kez saldırı düzenlendi.

Arjantin'in başkenti Bueno Aires'te bulunan Lionel Messi heykeline ikinci kez saldırı düzenlendi.

Arjantin'in başkenti Bueno Aires'te bulunan Lionel Messi heykeli yeniden vandalizm kurbanı oldu. Geçtiğimiz Ocak ayında Messi heykeli saldırıya uğramış ve heykel bel bölgesinden ikiye kesilmişti. Şehir yönetimi tarafından tamir edilen heykel, ikinci kez saldırıya uğradı. Saldırganlar heykeli ayak bileklerinden keserek yere devirdi.

Buenos Aires polisi, saldırganların kimliğine dair ellerinde herhangi bir bilginin bulunmadığını belirtti.