Arjantinli Efsane Maradona, Fıfa’da Göreve Başladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Arjantin'in unutulmaz futbolcularından Diego Maradona ile işbirliği yapılacağını açıkladı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Arjantin'in unutulmaz futbolcularından Diego Maradona ile işbirliği yapılacağını açıkladı.

FIFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Maradona'nın çeşitli görevler üstleneceğini duyurdu. Açıklamaya göre; Maradona FIFA'nın dünya çapındaki organizasyonlarında marka yüzü olacak ve projelere destek vererek tanıtımına katkıda bulunacak.

56 yaşındaki yıldız, "Sonunda hayat boyu süren rüyalardan birini yerine getirebilirim; futbolu gerçekten seven insanlarla birlikte çalışmak" dedi.