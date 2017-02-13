ARKADAN VURANLAR, DAHA ARKADAN VURANLAR

22 Ocak 1258’de 120.000 kişilik devasa Moğol ordusu Bağdat önlerine gelmeden çok önce son Abbasi halifesi Mustasım Billah’ın veziri İbnü’lAlkamiHülagü’yle mektuplaşmaya başlamıştı bile.

Bu mektuplardan birinde şöyle yazmıştı Moğol komutanına:”Halifeyi tamamen safdışı bırakacağınıza söz verirseniz, ben de sizin Bağdat’ı almanızı sağlarım.”

Hülagüayağına gelen fırsatı tepmedi.İki yüzlü veziri planı için çalışmaya teşvik etti.İlk etapta ekonomik sebepleri öne sürerek orduda fazla adam bulundurmanın riskli olduğu, 15000 askeri eve göndermesi gerektiğini halifenin kulağına fısıldandı.Vezirine güvenen halife teklifi tereddütsüz kabul etti.İlerleyen dönemde bunu 40000 asker daha izledi.Son giden parti ordunun en cesur, tecrübeli ve gözüpek askerlerinden oluşuyordu.Öyle ki sonunda geriye sadece 10000 tecrübesiz asker kaldı.

Vezir bununla kalmayıp kendi eseri olan bu gülünç durumu Hülagü’yeiletti.Hatta Bağdat’ı alması için ordunun kaça bölünmesi gerektiği ve en verimli saldırının nasıl gerçekleştirilebileceğini bile söyledi.

Aynen dediği gibi planlanan kuşatma 6 gün sürdü.Açılan gediklerden içeri giren Moğollar önüne çıkan her nesneyi yutan acımasız bir sel gibi Bağdat sokaklarına doldu.

Köpekler dahil bulunan her canlının öldürüldüğü katliam haftalarca sürdü.

Bu öylesine vahşi bir biçimde yapılıyordu ki, kız çocukları annelerini, babalar oğullarını cesetlerinden bile tanıyamıyordu.

Vahşet sona erdiğinde halife ve oğulları da dahil olmak üzere binlerce insan katledilmişti.

Ağır koku aylarca şehrin üstünden kalkmadı.Sokaklardan kan ve mürekkep aktıkça aktı.

Ne geçmiş kaldı ne de gelecek.

Her şey bittiğindeHülagüİbnü’lAlkami’yi yanına çağırdı.Halinden son derece memnun olan vezir beklediği iltifat ve hediyeler yerine karşısında asık suratlı bir komutan buldu.

Tabi kendi halkına ihanet eden bir adamın bir yabancıya hayli hayli ihanet edeceğini iyi bilen komutan küçümseyen gözlerle vezire baktı, “Benimle yaptığın işbirliğinden ötürü kötü bir ölümden başka bir ödülü hak etmiyorsun,” dedi.

Gün bitmeden vezir ayaklarından asıldı.Bütün askerlerin ondan bir parça koparmasına izin verildi.

Moğolların o devirde, Batılıların ise daha sonra keşfettiği önemli noktaşuydu:Bu coğrafyada girişilecek bir işgale karşı oluşacak direnç direkt olarak dini dinamiklerden besleniyordu.Daha belirgin olansa toplumun genelinde din ve vatanın birbirine doğrudan bağlantılı olduğu gerçeğiydi.

Bu yüzden işgalciler her zaman ikili oynadılar.Algı operasyonlarıyla içeride ileri gelenlere itibar suikastleri düzenlerken diğer yandan aynı toplumun içinden alternatif liderler çıkarmaya çabaladılar.

Şimdi eğri oturup doğru konuşalım.Bu milletin giriştiği her varoluş savaşında din ve vatan vardır.Fetret devrinde de bu vardı; Çanakkale ve Doğu cephesinde de bu vardı.

Hadi dürüst olalım Kurtuluş Savaşı’nda bile bu anlayış hakimdi.Halkhiçbir zaman cumhuriyeti kurmak için savaşmadı.Bu sistem değişikliği daha sonra elde edilen bir kazanımdır.

Demem o ki, varoluş savaşını kendi ideolojik penceresinden görmeye devam edenler mücadelede gedikler açılmasına sebep olacaktır.Sağduyulu olmayı beceremezsek her tür olasılığa açık hale geleceğimizdenkimsenin şüphesi olmasın.

Hainlere gelince…Onlar da tarihteki akıbetlerinden başka bir sona ulaşamayacaklarını anlasın.

BİZDE OLSA

Aya ayak basan ilk insan olan NeilAmstrong,Kudüs ziyareti esnasında meşhur bir bölgeye geldiğinde İsa peygamberin mevcut basamaklardan yürüyüp yürümediğini merak eder.Yürüdüğünü öğrenince “Emin olun burayı adımlamak, ayıadımlamaktan daha heyecan verici.” der.

Bizde olsa astronot olduğuna bakılmadan, yobaz ilan edilip yerden yere vurulur; linç kampanyası başlatılır; Twitter’datt olur; insanlar bu şahıs üzerinden ikiye ayrılırdı.

Birbirimizi anlamaktan başka çaremiz olmadığının farkına varmamız gereken bir noktadayız.Tabii ki doğruyu takdir edildiği gibi yanlış da eleştirilecek.

Eğer insan sadece bunlardan birini yapıyorsa, bilin ki o ortak doğrudan yana değil, tarafının doğrusundan yana cephe almıştır.Böylesi kişilerle ilerlemekse mümkün değildir.

YAPAY ZEKANIN YÜKSELİŞİ

İlk olarak 1996 yılında IBM’in Deep Blue bilgisayarı Kasparov’u satrançta yenmeyi başardı.

Bunu IBM Watson’ın riziko şampiyonları karşısındaki galibiyeti izledi.

Derken Google’ın DeepmindAlphaGo’sugo şampiyonunu yendi.

Şimdi de Libratus adlı yapay zeka dünyanın en iyi dört poker oyuncusuna karşı 20 gün savaşıp hepsini açık ara farkla alt etti.

Bu yükselişe karşı olanlar da hamlelerini sırayla yapmaya başladı.Ülke olarak sürecin neresinde duracağımızı acil olarak belirlememiz lazım.Ancakbir şeyi iyice öğrenmeden reddetmenin olanaksız olduğu akıldan çıkarılmamalı.

YOSUNDAN İNSANA

Californiya Deniz Araştırmaları Enstitüsü’nde yapılan bir araştırmada, nüfus azalması neticesinde yok olma tehlikesiyle karşılaşan kolonilerin imdadına en yakındaki kolonilerin yetiştiği gösterilmiş.

Ee ne diyelim, yosunlar bile türüne yardım ederken, insan olarak bizim kucak açmamızı hor görüp bu girişimi politik bir malzemeye çevirenler düşünsün.

MÜTTEFİK GİBİ MÜTTEFİK

YPG militanları müttefiğimizolan ABD’ye ait olan anti tank füzesi Javelin kullanıyor.

Bir diğer müttefiğimizRusya,“YPG terör örgütü değildir,” açıklaması yapıyor.

Madem bölgesel-küresel bazı planların içine girdik, o halde uygulamamız gereken stratejinin temelinde ‘ülkem ve halkım için ne faydası var?’ sorusunun yattığını akıldan çıkarmamalı.