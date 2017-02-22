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Arkadaşlarını Silahla Gasp Edip, Yaralayan Sanığa 11 Yıl Hapis

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Arkadaşlarını Silahla Gasp Edip, Yaralayan Sanığa 11 Yıl Hapis
Kayseri'de arkadaşı olan iki kişiyi gece yarısı arabasında silah ile tehdit ederek 700 TL paralarını alan ve birisini silahın kabzası ile başından yaralayan...

Kayseri'de arkadaşı olan iki kişiyi gece yarısı arabasında silah ile tehdit ederek 700 TL paralarını alan ve birisini silahın kabzası ile başından yaralayan sanığa 3 ayrı suçtan toplam 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Cumhuriyet Savcısı iddianamesinde, 4 Ekim 2016'da mağdurlar F.M. ve Ş.C.'nin uzaktan akraba ve arkadaş oldukları, yine arkadaşları sanık B.B.'nin evine gittikleri, evde gece yarısına kadar oturdukları, daha sonra B.B.'nin aracına binerek terminale bırakacağını söylediği iddia edildi. Araçta B.B., "Ben de bıçkı, silah var" diyerek Ş.C.'den 200 TL, F.M.'den ise 500 TL para aldı. İddiaya göre, Petrol İstasyonu'nda durdukları zaman F.M. ile B.B. araçtan inerek tartıştı. B.B., mağdur F.M.'nin kafasına silah kabzası ile vurdu. F.M. kaçarken B.B. arkasından bir el ateş etti. B.B.'ye ait araca binen mağdur F.M. benzin istasyonundan kaçtı. Bir süre sonra Ş.C. ile buluşan F.M., daha sonra polise giderek şikayette bulundu. Tutuklanan B.B. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs', "silahla yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan dava açıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu Sanık B.B. (33) ve avukatı hazır bulunurken, mağdurlar F.M. (29) ve Ş.C., (28) ise duruşmaya katılmadı.

Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan 33 yaşındaki tutuklu sanık B.B. mağdurlara karşı gasp ve yağma olayı yaşanmadığını, sadece yaralama olayı olduğu için pişman olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık B.B.'ye, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılsa da suçu "yaralama" kapsamında değerlendirdi. Sanık B.B.'ye, "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 3 ay, mağdur F.M.'ye yönelik "silahla yağma" suçundan 4 yıl 2 ay ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 1 yıl 3 ay ve Bin TL adli para cezası olmak üzere toplam 11 yıl 8 ay hapis, bin TL adli para cezası verdi.

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