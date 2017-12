Armada Okulları'nda hedef 'Mutlu Bireyler'

Samsun Armada Okulları, 'Mutlu Bireyler Yetiştirmek İçin' sloganıyla çıktığı eğitim yolculuğunda öğrencilerini 21'nci yüzyıla hazırlıyor. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özkan, "Bugün her türden öğrenciyi rahatlıkla geleceğe hazırlayabiliyoruz" dedi

HHALK Gazetesi Eğitimci Köşe Yazarı Mehmet Aksoy ve Ekonomi ve Bölgeler Sorumlusu Noyan Alper Cabbar, Samsun'da eğitim ve öğretime "Mutlu Bireyler Yetiştirmek İçin" sloganıyla hizmet veren Armada Okulları Yönetim Kurulu Üyesi, Franchise ve Reklam Müdürü Ahmet Özkan'ı ziyaret etti.

Armada Okulları'nın akademik, bilimsel, sosyal ve kültürel, sportif ve teknolojik eğitimde kat ettiği yolculuğu anlatan Özkan, "Okulumuzu tercih eden her öğrenciyi, hayatta ne iş yapacaksa mutlu, huzurlu ve doğru yapması için yetiştiriyoruz" dedi.

ANA KRİTERİMİZ 'MUTLULUK'

Öğrencilerin 'mutlu oldukları bir okul' istediklerini söyleyen Yönetim Kurulu Üyesi Özkan, "Bizimde ana kriterimiz bu. Mutluluk. Dolayısıyla sloganımızda net; "Mutlu Bireyler Yetiştirmek İçin Armada Okulları." Biz hiçbir öğrenciye 'başarısız' diyemeyiz, onun yönelebileceği alanları tespit ederek, o konuda yetişmesine imkan sağlarız. 7 farklı zeka türü vardır. Mutlaka birine sahiptir öğrenci. Bizler 'okul kurucusu' olduğumuz ama aynı zamanda iyi bir eğitimciyiz" diye konuştu.

'BUTİK OKUL KONSEPTİNDEYİZ’

"Mutlu olduğumuz için buradayız, biz okulda çok vakit geçiyoruz" diyen Özkan, "Öğretmenlerimizin çoğu benim ve diğer ortaklarımızın öğrencisi. Ayrıcalığınız nedir? diye sorarsanız, '5 kurucunun da eğitimci olması" derim. Okulumuz butik bir okul. Kompleks bir okul değil. Anadolu Lisesi ve Ortaokulu var. Şu anda 250 öğrencimiz var. Kontenjan artırımı için başvuru yaptık, hedefimiz 390 öğrenci. Ancak öğrenci sayısı fazlalaştı diye, 'butik okul' konseptinden ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

KAFES SİSTEMİ ÇOK YARARLI

"Şimdi geldiğimiz noktada her türden öğrenciyi rahatlıkla okutabiliyoruz" ifadelerini kullanan Armada Okulları Reklam Müdürü Özkan, "Örneğin Ahmet isimli öğrencimiz. Okula girerken puanı iyi değildi ama bugün diğerleriyle aynı seviyede. Devlet okulundan gelmiş, 'buradaki arkadaşlarına nasıl yetişebilirim?' diye düşünürken, bir bakmış ki; 'kendini ifade edebile, ders çalışan ve bir yerleri hedefleyen bir öğrenci olmuş. Bunlarla sürekli karşılaşıyoruz. Örneğin 'kafes sistemi'miz var. Kütüphane gibi öğrenciler tek tek oturur, öğrencilerin başında öğretmen bekler, 'günü değerlendirme' çalışması yapılır. Soru sormak yok bu sistemde. Temel amaç, çalışan öğrenciyi görüp, kendisinin de ders çalışmasını sağlamak. Çünkü 1,5 saat boyunca boş boş etrafa bakamazsın. Herkes çalışınca sen de çalışmak zorunda kalıyorsun" dedi.

YÜZDE 100 YGS BAŞARISI

Armada Okulları Yönetim Kurulu Üyesi, Franchise ve Reklam Müdürü Ahmet Özkan sözlerini şöyle tamamladı; "Okulumuzda 2 öğün yemek var. Hem sabah kahvaltısı hem öğlen yemeği. Ortaokul gruplarımız sabah 9'da derse geliyor. Derse başlamıyoruz hemen. 20 dakika hep beraber kitap okuyoruz sonra ise 20 dakika kahvaltı var. Saat 10'da başlıyor ders. Bunları bizim velilerimizin hepsi biliyor. Okul olarak yüzde 100 YGS başarımız var. Her öğrencimiz 4 yıllık bölüme girebilme hakkı kazanmış demektir bu. Her yıl yaklaşık 50 öğrenci hazırlıyoruz sınavlara. Tıp ve hukuk bölümüne giren öğrencilerimiz var. Bir öğrencimiz geçen yıl Türkiye 360'ncısı oldu. Ankara Hukuk'ta şuan. Öğrencilerimizin geneli İç Anadolu'daki üniversitelerde ya mühendislik yada işletme okuyor. Her öğrencimizi üniversiteye yerleştirdik. Bu bizim için bir başarı." Barış GÖK / HHALK RÖPORTAJ

Samsun Armada Okulları, "Öğrencilerini liseden üniversiteye gerekli becerileri kazandırarak ulaştırmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine saygılı, uyumlu, milli, laik, demokratik ve çağdaş ülke olmanın esaslarına bağlı, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde, akılcı, hoşgörülü, içinde bulunduğu topluma karşı sevgi ve sorumluluk sahibi bir kişiliğe ve karaktere sahip donanımlı gençler yetiştirmek" ilkelerini benimsiyor.