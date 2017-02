Arnavutköy Belediyesi Tankın Üzerine Kitapları Serdi

Arnavutköy Belediyesi, "15 Temmuz" temasıyla kapılarını açan 4'üncü CNR Kitap Fuarı'nda, 32 farklı yayının lansmanını yaptı.

Arnavutköy Belediyesi, "15 Temmuz" temasıyla kapılarını açan 4'üncü CNR Kitap Fuarı'nda, 32 farklı yayının lansmanını yaptı. Standına 15 Temmuz'un simgelerinden olan maket bir tank da yerleştiren Arnavutköy Belediyesi, tankın üzerine kitaplar sererek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Arnavutköy Belediyesi, "15 Temmuz" temasıyla kapılarını açan 4'üncü CNR Kitap Fuarı'nda, yıl içerisinde yayımlamış olduğu 32 farklı yayının lansmanını yaptı. Fuarın üçüncü gününde de ziyaretçi akınına uğrayan stantta en çok ilgiyi ise, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'nın talimatıyla standa yerleştirilen maket tank çekti. 15 Temmuz temasıyla organize edilen fuarda farkındalık oluşturmak için standa yerleştirilen tankın üzerine kitaplar örtülerek, tankın üzerine yazılan, "Kitap okuyorum, darbelere karşı duruyorum, Türkiye'mi seviyorum" yazısı ile birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"15 Temmuz'un hafızalarda yer alması için çalışıyoruz"

4'üncü CNR Kitap Fuarı'nın "15 Temmuz" temasıyla açılmış olmasının çok anlamlı olduğunu belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Böyle bir temanın seçilmiş olması, hemen bu olaya müteakip çok önem taşıyor. Mühim olan gelmiş olduğumuz bu noktada neden bu noktaya geldiğimizi genç neslimize çok iyi anlatmak. Eğer, Allah korusun böyle bir olumsuzlukla sonuçlanmış olsaydı, ne şekilde bir Türkiye olacaktı, bunu çok iyi anlatmak ve gelecek nesillerimizi bu mana da çok daha dinamik ve donanımlı yetiştirmek, bu maksatla seçilmiş olan bu temayı çok önemsiyoruz. Biz de Arnavutköy Belediyesi olarak, bu görevimizi ifa etmek üzere buradayız. Elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Gerek yayınlarımızla olsun gerek yapmış olduğumuz programlarımızla olsun, bu günün, 15 Temmuz'un hafızalarda yer alması ve bir daha ülkemizin böyle bir durumla baş başa kalmaması için her kurumun ve her kurumun ve her kişinin vazifesini yerine getirmesi adına görevli olduğumuzun bilinciyle buradayız" diye konuştu.

Tankın 15 Temmuz'un önemli simgelerinden olduğunu belirten Yavuz Yel ise, "Bugün CNR EXPO Kitap Fuarı'na geldim. Stantları gezerken Arnavutköy Belediyesi'nin standını gördüm. Fuarın teması 15 Temmuz, Arnavutköy Belediyesi de standa maket bir tank yerleştirerek, tankın üzerine kitaplar sererek anlamlı bir mesaj vermiş" şeklinde konuştu.