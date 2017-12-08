Arnavutköy, Özgür Kudüs İçin Ayakta

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi üzerine Arnavutköy'de "Özgür Kudüs" eylemi düzenlendi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi üzerine Arnavutköy'de "Özgür Kudüs" eylemi düzenlendi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın dün akşam saatlerinde Kudüs Şehri'ni İsrail'in başkenti olarak tanımasından sonra tüm dünya tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'un, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklaması ve Kudüs'ü İsrail Devleti'nin başkenti olarak tanıma kararı, Arnavutköy'de protesto edildi. Cuma Namazından sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce Arnavutköylü, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'e ateş püskürdü.

"Yaşasın Zalimler İçin Cehennem" diyen Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, "Bazen öyle günler vardır, mesut olur mutlu oluruz. Yine bazı günler vardır, elemleniriz, keder duyarız ve hüzünleniriz. Böyle geçirdiğimiz birçok gün vardır tarihimizde. Vermiş olduğumuz birçok mücadelede de temel hedefimiz İlahi Kelimetullah olmuş, Allah'ın ismini daha ötelere nasıl götürebiliriz bunun gayretinde bulunmuşuzdur. Ve hep bir hedefimiz vardır geçmişten gelen. Büyüklerimizin Kızılelma olarak belirttiği nizami alem düşüncesini geleceğe taşımak ve insanların mutlu olduğu bir dünya kurmak. Geçmişte büyüklerimiz, kurmaya çalıştığı dünyada her zaman insanın izzetini, insanın şerefini önceleyen, inanç değerlerine saygı gösteren, sahip olduğu düşüncelere himmet eden bir anlayışla davranma gayreti içerisinde olmuştur.Ama görüyoruz ki dünya da kendisini hakim güç olarak ifade eden emperyalist güçler, bugün bulundukları refah düzeyini insanların kanı üzerine, insanların canı üzerine insanların göz yaşı üzerine kurmaya çalışıyorlar. Yeryüzünde mutluluk götürdüklerini sözüm ona medeniyet götürdüklerini ifade edenler, gittikleri her ülkeye kan ve göz yaşına boğdular. Bugün görüyoruz ki kendi yaşadığımız coğrafyada insanların yaşadıkları toprakları lime lime etmişler. Kadınları, çocukları katletmişlerdir. Biliyoruz ki buralarda bulunan enerji kaynaklarını sömürerek, kendi bünyesine geçirerek, kendi dünyalarını daha huzurlu hale getirmeye çalışıyorlar. Biz böyle medeniyetin mensubu değiliz. Bizim medeniyetimizde bir kötülük görürsen elinle engel ol. Eğer elinle yapmaya muktedir değilsen dilinle söyle. Eğer ki bunu da güç yetmezse kalbinle buğzet. Ve onun için buradayız. Sayın cumhurbaşkanımıza, siyasi parti liderlerimize ve bu duruma karşı olan insanların yanında olduğumuzu göstermek için bir aradayız. Ve bu kötülük karşısında hiçbir zaman dilsiz şeytan olmayacağız. Bildiğimiz doğruyu tüm dünyaya haykıracağız" diye konuştu.