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Arnavutköy’de Korkutan Yangın

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Arnavutköy’de Korkutan Yangın
Arnavutköy'de 3 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın esnasında alev alan elektrik telleri paniğe neden olurken binanın çatı katı tamamen...

Arnavutköy'de 3 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın esnasında alev alan elektrik telleri paniğe neden olurken binanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Arnavutköy Hüda Caddesi Talimhane Sokak üzerinde bulunan bir binada saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katılı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken çatıya yakın bulunan ve alev alan elektrik telleri paniğe neden oldu.

İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken çatı kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri binada ve çevresinde incelemede bulundu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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