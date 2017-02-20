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Arnavutköy’de Tüm Öğretmenlere Geri Dönüşüm Semineri

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Arnavutköy’de Tüm Öğretmenlere Geri Dönüşüm Semineri
Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın talimatıyla ilçede görev yapan tüm öğretmenlere, çevre kirliliği, atık pil ve geri dönüşümle ilgili...

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın talimatıyla ilçede görev yapan tüm öğretmenlere, çevre kirliliği, atık pil ve geri dönüşümle ilgili konularda teknik bilgilendirme semineri verildi.

Arnavutköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçede eğitim veren öğretmenlere, çevre kirliliği, atıkların geri dönüşümü, atık pil ve e-atıkların geri dönüşümü ile ilgili konularda bilgi sahibi olmaları için seminer düzenlendi. Öğretmenlere yönelik yapılan seminerde Çevre Mühendisi Tuğba Akkaya ambalaj atıkların geri dönüşümünü, Çevre Yüksek Mühendisi Hatice Çoltu ise atık pillerin toplanması ile e-atıkların geri dönüşüm süreçlerini aktardı.

Atık yönetimi ile ilgili seminerin son bölümünde, günümüz dünyasının en çok kullandığı teknoloji kısmı yer aldı. Hayatımızın her alanında yer alan elektronik aletlerin kullanım ömrünü doldurduktan sonra neler yapılmalı, tehlikeleri nelerdir ve nasıl dönüştürülmeli konu başlıkları, öğrencilerine aktarmaları üzere Arnavutköylü öğretmenlerle paylaşıldı. Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı ilgi ve katılımlarından ötürü öğretmenlere teşekkür ederken, "Yaşlı dünyamız çevreci dostu önlemlere daha yaşanılır bir hal alacaktır. Geri dönüşüm konusu yarınlarımız için stratejik önemde" dedi.

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