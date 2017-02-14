Arnavutköy’e Büyük Meydan

Arnavutköy'de, Kanal İstanbul, 3'üncü Havalimanı gibi mega projelerin yanında alt yapı ve üst yapı projeleri de tüm hızıyla devam ediyor.

Arnavutköy'de, Kanal İstanbul, 3'üncü Havalimanı gibi mega projelerin yanında alt yapı ve üst yapı projeleri de tüm hızıyla devam ediyor.

Birçok projenin beşiğinde yer alan Arnavutköy, Başkan Haşim Baltacı'nın özel projeleri ve yapılan büyük yatırımlarla İstanbul'un en modern ilçesi olma yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz aylarda hafriyat ve zemin çalışmaları tamamlanan Arnavutköy Meydan ve Otopark yapım çalışması, son sürat devam ediyor.

Bittiğinde 720 araçlık kapalı otopark ve yaklaşık 8 bin 500 metrekare nitelikli peyzaj alanları, meydanı, gezinti alanı, parklar, çocuk oyun alanları ile Arnavutköy'ün önemli projeleri arasında yer alacak olan projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.