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Arnavutluk Cumhurbaşkanı’ndan Anlamlı Ziyaret

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Arnavutluk Cumhurbaşkanı’ndan Anlamlı Ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile birlikte sarı-kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in ve babası Şemseddin Sami'nin Feriköy'deki kabrini ziyaret etti.

Arnavut milli şiirinin öncüsü olarak kabul edilen Naim Fraşıri'nin de yeğeni olan Ali Sami Yen ve Arnavut asıllı Osmanlı yazarı Şemseddin Sami'nin kabir ziyaretinde Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Divan Kurulu Başkanı Divan Aktar, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ural Aküzüm, Ali Sami Yen'in akrabalarından Zeynep Tanaçan, Türk-Arnavut Kardeşliği Derneği Üyeleri ve altyapı sporcuları hazır bulundu.

Nishani: "Kardeşliği burada gördüm"

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İki gündür Türkiye'de güzel bir ziyaret gerçekleştirmekteyim. Tünel açılışında burada bulunduğum için şanslıyım. Dün de Ankara'da resmi ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Kendi adıma ve tüm Arnavutluk adına Türkiye'nin bize verdiği yardımlar için müteşekkiriz. Ancak bu ziyaret İstanbul'u görmeden tam bir ziyaret olamazdı. Bildiğimiz gibi İstanbul, ticaret, kültür ve sanat merkezi. Aynı zamanda bir toplum nasıl çalışır bunun için ilham kaynağıdır. Hem Türkiye'nin hem de Arnavutluk'un önemli bir figürü olan Şemseddin Sami'nin mezarına gelmek bizim için onurdur. Şemseddin Sami ne kadar Türkiye'nin entelektüel figürünün bir parçasıysa aynı şekilde Arnavutluk'un da ayrılmaz bir parçasıdır. Arnavutlar için bu aile rönesansın temelini atan ailedir. Nasıl ki Türk modern devletinin kuruluşunda bir parçalarsa Arnavutluk ulusal kimliğinin ve kültürünün de bir parçasıdır. O yüzden Şemseddin Sami'nin önünde saygıyla eğilmek istedim. Bu büyük ailenin kurucusu olduğu camianın başkanı da yanımızda. Hepinize başarı ve sağlık dilerim. Türkiye'deki misafirperverliğini gördüm. Bir devlet ziyaretinden fazla. Kardeş dostluğumuzu burada gördüm."

Özbek "Özel bir bağ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, "Sayın Cumhurbaşkanı'na hoş geldin diyorum. Türkiye ile Arnavutluk arasındaki dostluk bağları herkesin bilgisi dahilinde. Galatasaray ile Arnavutluk'un özel bir bağı var. Kurucumuz Ali Sami Yen, değerli büyüğümüz Şemseddin Sami'nin oğludur. Her iki ülke arasındaki bu bağ, Galatasaray ile daha da kuvvetlidir. Kurucularımız arasında Arnavut asıllı pek çok isim var. Divan Kurulu Başkanı Sayın İrfan Aktar, Arnavut asıllıdır. Cengiz Bey Arnavut kökenlidir" ifadelerini kullandı.

TT Arena'da yemek

Heyet Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'ya geçerken Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Arnavutluk Cumhurbaşkanı'na rozet, forma ve Galatasaray tarihinin anlatıldığı kitaplar hediye etti. Daha sonra kulüp anı defterini imzalayan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani ve beraberindeki heyete yemek verildi.

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