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AROMİL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ GÜVENLİK İÇİN ŞART

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AROMİL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ GÜVENLİK İÇİN ŞART
Aromil Araç takip sistemi ile aracın yerinin, harita üzerinde gösterilmesi sağlanır. Bu yeri belirlemede uydulardan faydalanılır. Aracınızın yerini belirlemede aromil araç takip cihazı kullanılır.

Aromil Araç takip sistemi ile aracın yerinin, harita üzerinde gösterilmesi sağlanır. Bu yeri belirlemede uydulardan faydalanılır. Aracınızın yerini belirlemede aromil araç takip cihazı kullanılır.Bilgi, emek ve zaman sizin için önemliyse bu sistem tam size göre. Bu sistem sayesinde, araçların gereksiz zaman ve güzergâh kullanımı engellenmiş olur ve trafik rahatlar.

Güvenlik ve tasarruf herkes tarafından tercih edilir. Size sağlayacağımız aromil araç takip sistemi ile hem yakıttan hem de zamandan tasarruf edebileceksiniz. Hem aracın hem de sürücünün yıpranması azalacak ve verdiğiniz fiyatı kısa sürede amorti edebileceksiniz. Ayrıca aromil araç takip cihazı ile güvenliğinizi arattırmış olacaksınız. Aracınız çalındığı an GPS (Küresel Konumlama Sistemi) ile aracınızın konumunu belirleyebilirsiniz. Araç konumunu daha önce sisteme tanıttığınız aralıklarla da (15 dakika, 1 saat gibi) belirleyebilirsiniz. Kaza durumunda araç hakkında uzaktan bilgi alabilirsiniz. Aracın hızı, nerde ve ne kadar sürede durduğu, yakıt harcaması gibi bilgileri de sağlayabilirsiniz bu sistemle.

Daha çok lojistik faaliyetler gösteren şirketlerin kullandığı ve çağımızın teknolojik gelişiminin en iyi ürünlerinden biri olan bu kullanışlı sistem yakın dönemde vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelecektir. Aromil Araç takip sistemi ile aracınızın 7 gün 24 saat denetimini sağlayabilir, yakıt tüketimini azaltabilir, güvenliğini arttırabilirsiniz. Size uygun aromil araç takip cihazı seçeneklerimizle birçok yönden tasarruf sağlayacaksınız.  Kullanımı oldukça kolay olan bu cihaz, sizi rakiplerinizin önüne geçirecektir.

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