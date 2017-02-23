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Arsal, Ölüm Yıldönümünde Anılıyor

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Arsal, Ölüm Yıldönümünde Anılıyor
Türk hukuk tarihi kürsüsünün ülkemizdeki kurucusu Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal'ın 60. ölüm yıldönümü nedeniyle bir anma toplantısı düzenlenecek.

Türk hukuk tarihi kürsüsünün ülkemizdeki kurucusu Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal'ın 60. ölüm yıldönümü nedeniyle bir anma toplantısı düzenlenecek.

24 Şubat 2017 Cuma günü İstanbul Üniversitesi merkez binası doktora salonunda eski hocalardan Türk hukuk tarihi kürsüsünün ülkemizdeki kurucusu Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal'ın 60. ölüm yıldönümü nedeniyle bir anma toplantısı düzenlenecek. Panel şeklinde gerçekleşecek anma toplantısında Arsal'ın torunlarından Gülnur Üçok bir yansı gösterimi yapacak. Ali Vahit Turhan'ın yöneteceği panelde Gönül Pultar bir konuşma yapacak. Panelde Ali Birinci, Alfina Sibgatullina, Fethi Gedikli, Ayşen Uslu da Arsal'ın çeşitli yönlerini anlatacaklar. Toplantı, Arsal adını taşıyan Hukuk Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmiş olup ayrıca merkezce çıkarılan Sadri Maksudi Arsal'a Armağan da bu vesileyle dağıtılacak.

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