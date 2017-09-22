Arsin Osb’de Kobi Toplantısı

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde yüksek katma değerli ürün imal eden işletmelerin KOBİ paylarının arttırılması için çalışmalar yapılıyor.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde yüksek katma değerli ürün imal eden işletmelerin KOBİ paylarının arttırılması için çalışmalar yapılıyor.

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında Arsin OSB" de müteşebbislerin katılımı ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Arsin OSB Başkanı Erkut Çelebi, KOSGEB Trabzon Müdürü Muhammet Mustafa Kurt, KOBİ uzman yardımcısı Emirhan Emir'in de katıldığı toplantıda teşvikler hakkında açıklamalar yapılarak, müteşebbislerin soruları cevaplandırıldı.

KOSGEB Trabzon Müdürü Mustafa Kurt, bu teşviklere Türkiye genelinde 500 milyon lira bütçe ayrıldığını belirterek, Trabzonlu işletmecilerin bundan yararlanmalarını önerdi.

KOBİ uzman yardımcısı Emirhan Emir ise, "Katma değerli ürünlerin paylarını arttırmak gerekiyor. Bu konuda proje başvuruları 20 Ekime kadar kabul ediliyor. Başvurularda bilanço hesapları baz alınacak" dedi.