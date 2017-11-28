  • BIST 102.068
  • Altın 164,924
  • Dolar 3,9597
  • Euro 4,7033
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 16 °C

Arslan; “Yüce Milletimiz Her Zaman Mazlumun Yanında”

» »
Arslan; “Yüce Milletimiz Her Zaman Mazlumun Yanında”
Milas Halk Eğitimi Merkezi'nde bölgede yaşayan Suriyelilerin katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltıda konuşan Milas Kaymakamı Eren Arslan, "Milletimiz...

Milas Halk Eğitimi Merkezi'nde bölgede yaşayan Suriyelilerin katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltıda konuşan Milas Kaymakamı Eren Arslan, "Milletimiz her zaman dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun, dara düşenin, yardım isteyenin yanında olmuştur ve bu tavrını her daim sürdürecektir!" diye konuştu.

Milas Kaymakamlığı başkanlığında Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Milas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği olarak bölgede yaşayan Suriyelilerin katılımıyla kahvaltı düzenlendi.

Suriyelilerin eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlarının belirlenerek destek çıkılması amacıyla Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde hizmet veren Bahçe Kafe'de düzenlenen kahvaltıya; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Milli Eğitim Şube Müdürü Coşkun Demir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tunahan Bayram ve Müdür Yardımcıları Mehmet Karakuş, Ramazan Evren Yalavaç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cihan Kuran, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Bodrum Şubesi'nde görevli sosyal çalışmacı Gülçin Sığın, Çevirmen Ahmet Yıldız ve bölgede yaşayan Suriyeli aileler katıldı.

Dayanışma ve kaynaşma kahvaltısının açılış konuşmasını yapan Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, "Derneğimizle iletişime geçtik sağolsunlar bizlere yardımcı oldular. Biz bir arada olmaktan çok mutluyuz. Biz aynı duyguları paylaşan büyük bir coğrafyanın insanlarıyız. Biz sizi burada ağırlamaktan gerçekten çok mutlu olduk. Sizin bundan sonraki eğitim ihtiyaçlarınızı kurumumuz olarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak da herhangi bir ihtiyacınızı karşılamak için buradalar. Bundan sonra kapımız hep açık, devletimiz sizleri kucaklıyor. Bizde devletimizin aracısı olarak elimizden gelen çabayı göstereceğiz." dedi.

İnsan hakları, demokrasi gibi kavramları dilinden düşürmeyen Batı'yı sığınmacılar konusunda gösterdiği tavır noktasında eleştiren bir konuşma yapan Milas Kaymakamı Eren Arslan, Suriyelilerin her türlü güvencesinin Türk milletinin teminatı altında olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti: "Daha 100 yıl öncesi olmayan bir süreçte aynı devletin, milletin, dinin mensupları olarak bir ve bütün bir şekilde yaşarken, coğrafyamızda çizilen suni haritalarla sınırlarımız ayrılmış olsa da gönül bağımız, inanç bağımız, tarihsel bağımız hiçbir zaman kopmamıştır. Milletimiz her zaman dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun, dara düşenin, yardım isteyenin yanında olmuştur. Bugün sizleri de bir misafir gibi bizim bir kardeşimiz gibi milletimiz bağrına basmıştır. Devletimiz, hükümetimiz her türlü olanağı sağlamıştır. Bugün ülkemizde yaklaşık 3 milyondan fazla Suriyeli kardeşimiz misafir edilmektedir. İnsan hakları, demokrasi gibi kavramları dilinden düşürmeyen batı da inanın en fazla göçmen sayısı olan ülkede bile bu sayıların yanına yaklaşan bir ülke yok. Biz tabi bu durumu rakamlarla ifade etmek istemiyoruz ancak yapılan bu hayırlı, kardeşçe, dostça hizmetin Allah katında olduğuna inanıyoruz. Kimseye yaptığımızı ispat etmek için değil gönülden ve inancımız olarak bunu yapıyoruz. Sizlerin her türlü güvencesi milletimizin teminatı altındadır. Bu anlamda da burada misafirliğiniz süresince ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılamak, toplumumuzla kaynaşmanızı en iyi şekilde karşılamak için buradayız. Sizlere ailelerinizle huzurlu bir ömür diliyorum." diye konuştu.

Çevirmen vasıtasıyla konuşmacıları sık sık alkışlayan Suriyeli katılımcılar, kahvaltının sonunda kurum amirleriyle istişare yaparak eğitim, iş ve diğer ihtiyaçlar konusunda kurum amirleriyle görüştüler.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Gürkan’dan Bilsam’a Övgü28 Kasım 2017 Salı 18:08
  • Adıyaman’da Başarılı Bulunan Projelerin Sözleşmeleri İmzalandı28 Kasım 2017 Salı 18:08
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Şiddetin Karşısında Susmak, Mümine Yakışan Bir Tavır Değildir”28 Kasım 2017 Salı 17:48
  • Yazar Sedef Erken Okurları İle Alternatif Sahne’de Buluşuyor28 Kasım 2017 Salı 17:48
  • Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı28 Kasım 2017 Salı 17:48
  • Doç. Dr. Mahir Kalfa: “Çocuğunuza İsim Koyarken Dikkat Edin”28 Kasım 2017 Salı 17:43
  • Karla Mücadele Ekipleri Değerlendirme Toplantısı28 Kasım 2017 Salı 17:43
  • Kumyaka Narenciyesi Pazara Çıkıyor28 Kasım 2017 Salı 17:28
  • Azeri Milletvekili Paşayeva’nın Başkan Şahin’den İsim Talebi28 Kasım 2017 Salı 17:28
  • Van’da Elektrik Kesintisi28 Kasım 2017 Salı 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti